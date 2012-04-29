به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عبدالله در یک سخنرانی به مناسبت روز پیروزی مردم افغانستان در مرکز علمیه محمدیه به ناتوانی دولت در برخورد با تروریسم اشاره کرد و گفت : رهبری حکومت نتوانسته است راهکاری را که بر اساس اراده مردم تدوین شده باشد، ارائه کند. برای مثال چند روز قبل هنگامی که جنایتکاران در شهر کابل و چندین شهر دیگر دست به اقدامات تروریستی زدند در همان روز ما شاهد بودیم که رئیس جمهوری آنها را براداران خویش می‌خواند و مردم ما را در یک سردرگمی قرار می‌دهد.

وزیر امور خارجه سابق افغانستان افزود : امروز صلح درافغانستان توهم به نظر می‌رسد. با صلح بازی می شود و ما با گروهی روبرو هستیم که هیچ اعتقادی به صلح ندارد و یگانه راه حل را روی کار آمدن نظام مستبد طالبانی می دانند که تحت نام شریعت هر ستم ممکنی را بر مردم روا داشتند.



وی درعین حال عنوان کرد: مردم افغانستان که توانستند دو ابرقدرت جهان را با جهاد خویش شکست دهند توانایی این را دارند تا نظام خویش را بر اساس اراده خودشان بسازند.

عبدالله در ادامه به مجاهدت های صورت گرفته در تاریخ مبارزات افغانستان اشاره می‌کند و می گوید: با تاسف باید گفت که امروز کمترین تجلیل را از این مجاهدتها شاهد هستیم. چنانچه از زمان به روی کار آمدن حکومت فعلی تا حال اشخاص و گروه هایی همیشه تلاش داشته اند تا این مجاهدت های بزرگ را به بهانه های مختلف از جمله امنیت، از صفحات تاریخ کشور حذف نمایند.



این سیاستمدار افغان در ادامه سخنرانی خود به تشریح دلایل ناکامی حکومت مجاهدین در کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: باید دانست که با کوتاهی هایی که از بعضی از مجاهدین سرزد نمی توان افتخار بزرگ مردم خود را فراموش کنیم . بعد از پیروزی مجاهدین و تن ندادن بعضی جریانها و گروهها به اجماع ملی، مشکلات کشور آهسته آهسته آغاز شد و باید گفت آنانی که در آن زمان نیز آغاز گر جنگ در کشور بودند امروز هم به این کار خویش ادامه می دهند. همچنان عامل دیگری که سبب ناکامی حکومت مجاهدین در برخی موارد شد، بی توجهی جامعه بین المللی به افغانستان بود. در یک لحظه تصور کنیم که حکومت فعلی در حالیکه دهها هزار نیروی خارجی دراین کشور حضور دارند و با سرازیر شدن میلیارد ها دلار به این کشور هنوز هم شاهد وضعیت ناهنجار هستیم. اگر قرار بر این باشد که کمک جامعه بین المللی قطع شود، چه حالتی به وجود خواهد آمد در حالیکه در آن زمان هیچ کمکی از جانب جامعه بین المللی صورت نمی‌گرفت.



وی در پایان این سخنرانی افزود: جا داشت از مجاهدین که در دوره مقاومت و قبل از به میان آمدن حکومت فعلی در حالیکه نامی از پلیس و ارتش ملی وجود نداشت زمینه را برای به میان آمدن حکومت موقت فراهم کردند، قدردانی صورت می‌گرفت و آنها را در صفوف پلیس و ارتش ملی جذب می کردند، ولی با تاسف که با تدوین برنامه هایی ناموفق و مخالف با واقعیت های کشور خلاء امنیتی در بخش هایی زیادی از کشور به وجود آمد.