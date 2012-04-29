به گزارش خبرنگار مهر، احمد کوشا ظهر امروز در همایش روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در محل این معاونت با بیان این مطلب گفت: بیشترین آمارحوادث در محیط کار را تا آخر سال 89 بخش صنعت و معدن به خود اختصاص داده بود که با بهینه سازی طرح ها ، فرایند ها ،عملیات، فن آوری ها، و وسایل و تجهیزات و همچنین کنترل ریسک و مخاطرات ( انفجار و برق گرفتگی) در سال 90 کاهش 60 درصدی داشته است.

کوشا افزود: استفاده مجدد ازمنابع قابل بازیافت،حفظ منابع طبیعی و حذف سموم و کنترل عوامل زیان آور محیط کار از جمله عوامل کاهش حوادث بوده است.

وی اظهار داشت: طبق آمارسازمان بین المللی کار سالانه 160 میلیون کارگر دچار بیماریهای شغلی شده و270 میلیون نفر در اثر حوادث دچار آسیب شده و2/2 میلیون نفر بعلت جراحت جان خود را از دست می دهند و حوادث ناشی از کار سبب ناراحتی افراد بشر و زیان‌های اقتصادی شده و جامعه متحمل خسارات فراوان می‌شود که به همین جهت جلوگیری از آنها وظیفه‌ ای مهم و اساسی است.

معاون بهداشت و سلامت دانشگاه علوم پزشکی استان به محورهای پیام رئیس ایمنی شغلی سازمان ILO به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای 2012 اشاره کرد وافزود: افزایش آگاهی و پیشگیری از بروز آسیب های شغلی، بیماری و مرگ و میر از استراتژی های زیربنایی حفاظت از محیط زیست است و برخورداری از محیط کاری امن و سالم حق همه کارگران بوده و تضمین توسعه پایدار با رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی باعث کرامت انسانی و شأن و منزلت کار می شود.

