به گزارش خبرنگار مهر، داوود هرمیداس باوند کارشناس مسائل سیاسی در میزگرد روز ملی خلیج فارس که صبح امروز در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: منطقه خلیج فارس به دلیل آنکه کانون استراتژیک انرژی است ، برای قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه نظام بین‌الملل بر 2 بنیان استوار است، تصریح کرد: اصل حاکمیت کشورها و سلسله مراتب قدرت‌ها. بنیان های نظام بین الملل است .‌ نظم جهانی عمدتا بر اساس منافع قدرت‌های بزرگ تعیین می‌شود و در این تعاملات بین‌المللی کشورها سعی می کنند تا جای ممکن با هژمون‌های منطقه همسان و بر اساس منافع متقابل رفتار کنند.

باوندبه سرمایه گذاری ژاپن در 40 ایالات آمریکا اشاره و خاطرنشان کرد: ژاپن به واسطه این سرمایه گذاری توانست با آمریکا رابطه ای محکم برقرار کند. در این میان چین نیز به دنبال کسب قدرت جهانی است و همان مسیر ژاپن را یعنی ایجاد تعاملات وابسته برای ایجاد امنیت راطی می‌کند.

این کارشناس مسائل سیاسی به ادعاهای امارات در مورد جزایر سه‌گانه اشاره کرد و گفت : در این مورد نیازی به برشمردن دلایل بی شمار تاریخی نیست. تفاهم نامه‌ای با شیخ شارجه امضا کرده ایم که مانند الگوی منطقه بیطرف کویت و عربستان است که بر مبنای آن امنیت جزایر در اختیار ایران است.

وی با اشاره به اینکه جزایر سه گانه جزو خاک کشورمان است ، اظهار داشت: بر مبنای این تفاهم نامه امتیازاتی به شیخ شارجه داده شده که ما نیز در قبال آن به تعهدات خود عمل می‌کنیم. ایران برای هر گونه تفسیر تفاهم نامه آمادگی خود را اعلام کرده و ادعای آنها غیر قابل قبول است.

باوند به مواضع برخی کشورهای عربی در مورد نیز اشاره کرد و توضیح داد: هرگاه شرایطی پیش بیاید که احتمال نوعی تعامل ایران با قدرت‌هایی که در منطقه ذینفع هستند، ایجاد می‌شود،‌کشورهای عربی به سمت ایران حرکت می‌کنند و هرگاه شرایطی به وجود می‌آید که تصور می‌شود ایران در شرایط بحران سیاسی قرار دارد، آنها گستاخ شده و ادعاهایی را مطرح می‌کنند پس ما باید مشکلات را با قدرت‌هایی که در منطقه ذینفع هستند، حل کنیم.

وی ادامه داد: در تحولات پس از 11 سپتامبر بیش از همه ایران سود برد، چرا که ما در عراق و افغانستان جایگاه خود را با دست آوردیم و سلفی‌هایی که در پاکستان، افغانستان، آسیای مرکزی و شمال آفریقا رسوخ کرده بودند، به عنوان طالبان مهار شده‌اند که این موضوع نیز به سود ما بوده است.پس از 11 سپتامبر شیوخ عرب دچار انفعال بودند و ایران از این شرایط استفاده بهینه را برد. اعراب بر همین مبنا امروز بسیج شدند تا موضع تقابلی را پیش بگیرند که این موضع و اتحاد را حتی در قبال رژیم صهیونیستی شاهد نبودیم.

باوند با تأکید بر این امر که تصمیمات کشورهای عربی بر اساس واقعیات سیاسی، تاریخی و حقوقی نیست، بیان کرد: این تصمیمات تنها بر اساس قبیله گرایی است و تلاش اعراب بر این است تا در پرتو حمایت قدرت‌های فرا منطقه‌ای خط مشی تقابل با ایران را دنبال کنند.

باوند اظهار داشت: تردید دارم در شرایط موجود حسن نیت از سوی شیوخ عرب برای حل مسائل موجود باشند. چرا که تمام همسایگان ما از هر مشکلی که برای ایران پیش آید خوشحال می‌شوند و در واقع ما در منطقه تنها هستیم. پس باید با تشخیص واقعیات روز منطقه‌ای و بین‌المللی خط مشی خود را اتخاذ کنیم تا از تنگناها و بن بست‌های احتمالی آینده خارج شویم. ما باید مشکلات را بر اساس تعدیل مواضع متفاوت با قدرت‌ها و با حسن نیت و اراده حل کنیم که حل این مشکلات زمینه را برای حل مسائل منطقه‌ای فراهم می‌کند.