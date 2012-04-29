محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث بوستان شهرک فاطمیه بیان کرد: این بوستان در منطقه 6 قم با هزینهای بالغ بر 2 میلیارد و 190 میلیون ریال در سال 90 احداث شد.
وی ادامه داد: در احداث این بوستان یک میلیارد و 60 میلیون ریال برای کاشت درخت و یک میلیارد و 130 میلیارد ریال برای اجرای آبیاری تحت فشار هزینه شده است.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم همچنین با اشاره به خرید و نصب وسائل تندرستی در بوستانهای شهر افزود: در سال گذشته 320 وسیله تندرستی در بوستانهای قم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال نصب شده است.
نصب پنج دستگاه کمپلکس بازی کودکان
وی بیان کرد: پنج دستگاه کمپلکس بازی کودکان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 450 میلیون ریال در بوستانهای بنفشه، شهریار، بنیادی، شهدای نوبهار و ژاله پردیسان نصب شده است.
صالحی ادامه داد: همچنین 800 مترمربع کفپوش در بوستانهای مذکور نصب شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم از احداث بوستان شهرک فاطمیه در منطقه 6 قم با هزینه بیش از 2 میلیارد ریال خبر داد.
محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث بوستان شهرک فاطمیه بیان کرد: این بوستان در منطقه 6 قم با هزینهای بالغ بر 2 میلیارد و 190 میلیون ریال در سال 90 احداث شد.
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