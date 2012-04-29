محسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احداث بوستان شهرک فاطمیه بیان کرد: این بوستان در منطقه 6 قم با هزینه‌ای بالغ بر 2 میلیارد و 190 میلیون ریال در سال 90 احداث شد.



وی ادامه داد: در احداث این بوستان یک میلیارد و 60 میلیون ریال برای کاشت درخت و یک میلیارد و 130 میلیارد ریال برای اجرای آبیاری تحت فشار هزینه شده است.



مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم همچنین با اشاره به خرید و نصب وسائل تندرستی در بوستان‌های شهر افزود: در سال گذشته 320 وسیله تندرستی در بوستان‌های قم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 800 میلیون ریال نصب شده است.



نصب پنج دستگاه کمپلکس بازی کودکان



وی بیان کرد: پنج دستگاه کمپلکس بازی کودکان با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 450 میلیون ریال در بوستانهای بنفشه‏‏‏، شهریار، بنیادی، ‏شهدای نوبهار و‏ ژاله پردیسان نصب شده است.



صالحی ادامه داد: همچنین 800 مترمربع کفپوش در بوستانهای مذکور نصب شده است.