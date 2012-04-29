روکش آسفالت یکهزار کیلومتر از راههای استان تهران/ کنتورهای گاز هوشمند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز واحدی گفت: رویه راههای استان تهران بعد از زمستان سخت سال گذشته در بسیاری از مناطق تخریب شده است که این وضعیت در سال جاری بهبود خواهد یافت.

وی همچنین از عملیاتی شدن فاز دوم سیستمهای حمل و نقل هوشمند(ITS) استان تهران در سال جاری خبر داد و به پیمانکاران راهداری توصیه کرد که با انجام فعالیتهای نوین و مستمر از افتادن به روزمرگی اجتناب کنند.

این مسئول با تأکید بر تسریع در بهره برداری از پروژه ها گفت: زمان برای ما بسیار مهم است و برای افزایش روند تسریع در اتمام پروژه ها مکانیزمی تهیه کرده ایم که به زودی اعلام خواهد شد.

کنتورهای گاز هوشمند می شوند

مدیرعامل شرکت گاز استان تهران از تولید صنعتی و نصب کنتورهای هوشمند(ثابت و متحرک) از ابتدای نیمه دوم سال 91 خبر داد.

یعقوبعلی حسین نیا با بیان این که ساخت کنتورهای قرائت از راه دور هوشمند(ثابت و متحرک) بنابر مصوبه شرکت ملی گاز ایران به شرکت گاز استان تهران تکلیف شده است، بیان کرد: هم اکنون 10 هزار دستگاه از این کنتورها به وسیله دو کارخانه کنتور سازی در کشور در دست ساخت است.

به گفته وی طرح ساخت کنتورهای هوشمند ثابت و متحرک هم اکنون با 90 درصد پیشرفت به مراحل پایانی نزدیک شده است و از نیمه دوم امسال تولید صنعتی و نصب آن برای مشترکان جدید آغاز خواهد شد.

فرصت واحدهای صنفی برای اخذ بارکد کالا تا 21 اردیبهشت است

رئیس سازمان صنعت، ‌معدن و تجارت استان تهران از آغاز طرح شبنم از ابتدای اردیبهشت ماه در این استان خبر داد و گفت:‌ واحد های صنفی تا 21 اردیبشهت ماه مهلت دارند تا‌ با مراجعه به اتحادیه های مربوطه کد دو بعدی شبنم کالای خود را دریافت کنند.

یدالله صادقی افزود: طرح شبنم(شبکه نظارت و بازرسی مردمی) از ابتدای اردیبهشت ماه با هدایت و تذکر به واحدهای صنفی فاقد کد دو بعدی شبنم آغاز شده است.

وی با بیان اینکه طرح شبنم در مرحله اول شامل پایش بازار و هدایت واحد های صنفی به سمت دریافت کد دوبعدی شبنم است،‌ عنوان کرد:‌ از تاریخ 21 اردیبهشت ماه این طرح به طور کامل اجرا شده و با واحدهای صنفی که کد دو بعدی شبنم را دریافت نکرده اند، برخورد می شود.

اجرای مراسم تعزیه خوانی و شبیه خوانی در فیروزکوه

به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزکوه، مراسم تعزیه خوانی و شبیه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در در آستان مقدس امامزاده اسماعیل(ع) برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال خوب مردم و مسئولان محلی همراه بود، تعزیه خوانی و شبیه خوانی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) همزمان با شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) در محل این آستان مقدس برگزار شد.

گفتنی است علی اکبری، صادق قادری، کامران قاسمی، محسن شجاع، ابوالفضل قاسمی، عمران قاسمی، رمضانعلی افضلی، محمدرضا قدیمی و مسلم اکبری در اجرای تعزیه و بیان مصائب ائمه اطهار نقش آفرینی کردند.