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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۷:۴۹

کابلی:

مردم عظمت کشور را در انتخابات نشان دادند

مردم عظمت کشور را در انتخابات نشان دادند

گرگان - خبرگزاری مهر: بخشدار بخش مرکزی گرگان با اشاره به مرحله دوم انتخابات اظهار داشت: مردم ایران با شرکت در انتخابات 12 اسفند بار دیگر عظمت کشور را به جهانیان نشان دادند و ثابت کردند نظام ایران مردمی است.

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی کابلی ظهر یکشنبه در حاشیه گردهمایی با دهیاران افزود: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 15 اردیبهشت در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا انجام خواهد شد.
 
کابلی ادامه داد: انتخابات در این مرحله بصورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم اتخاذ شده است و سیستم های الکترونیکی روز پنجشنبه در شعب مستقر و تست می شود.

وی افزود: دهیاران به عنوان مجریان سیاست های نظام در سطح روستا ها باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

بخشدار اذعان داشت : تعامل دهیاران با شوراها ی اسلامی نقش موثری در پیشرفت و آبادی روستا ها دارد، دهیاران مسائل و مشکلات روستا را رصد کرده و به بخشداری انعکاس دهند تا جهت رفع مشکلات اقدامات لازم اندیشیده شود.
کد مطلب 1588522

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