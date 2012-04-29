مردم عظمت کشور را در انتخابات نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، شعبانعلی کابلی ظهر یکشنبه در حاشیه گردهمایی با دهیاران افزود: مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 15 اردیبهشت در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا انجام خواهد شد.



کابلی ادامه داد: انتخابات در این مرحله بصورت تمام الکترونیکی برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم اتخاذ شده است و سیستم های الکترونیکی روز پنجشنبه در شعب مستقر و تست می شود.

وی افزود: دهیاران به عنوان مجریان سیاست های نظام در سطح روستا ها باید برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

بخشدار اذعان داشت : تعامل دهیاران با شوراها ی اسلامی نقش موثری در پیشرفت و آبادی روستا ها دارد، دهیاران مسائل و مشکلات روستا را رصد کرده و به بخشداری انعکاس دهند تا جهت رفع مشکلات اقدامات لازم اندیشیده شود.