به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی سقائیان نژاد با اشاره به نهم اردیبهشت روز شوراها گفت: از زمانی که شوراهای اسلامی شهرها پا به عرصه فعالیت های اجرایی و عملیاتی شده اند شاهد ارتقای جایگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شهرها هستیم به طوری که مردم احساس می کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته در شهرها یک حکومت شبه دولتی حاکم بود، اذعان داشت: خوشبختانه با تشکیل شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهردار از سوی این نهاد مردمی به نحوی دخالت مردم در شهرها بیشتر شده است.

شهردار اصفهان مردم سالاری دینی را از دستاوردهای حوزه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شوراها خواند و ادامه داد: در پرتو تشکیل شوراها به سمت و سوی تمرکز زدایی گامهایی برداشته شده به طوریکه نظارت و مشارکت مردم درامور شهرها بیشتر از گذشته است البته این مهم هنوز کامل نشده است.

وی با اشاره به اینکه باید پارلمان منطقه ای و محلی در شهرها به طور واقعی تشکیل شود، اظهارداشت:لازم است مجلس شورای اسلامی و دولت در تقویت شوراها بیشتر تلاش کنند تا شوراها با دست بازتر فعالیت نمایند.

سقاییان نژاد اضافه کرد: شوراهای اسلامی شهر در واقع شوراهای شهرداری هستند و باید این شوراها به شورای شهر تبدیل شود و اختیارات پیش بینی شده در قانون که تاکنون اجرایی نشده به شوراها واگذار شود.

وی با بیان این مطلب که قانون اساسی در قالب هفت اصل فعالیت شوراها را مشخص کرده است تصریح کرد: نظرات و تاکیدات امام راحل و مقام معظم رهبری در رابطه با جایگاه شوراها مشخص است همچنین تاکنون بزرگانی از لحاظ علمی در جهان به نقش شوراها در شهرها پرداخته اند لذا لازم است وظایف شوراها تقویت گردد تا مشارکت بیشتر مردم در امور خودشان فراهم شود.

شهردار اصفهان اجرای هزاران طرح و پروژه در شهرها را از ثمرات شوراها در مدت ۱۴ سال دانست و گفت: سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها و رفع معضلات مردم در زمان کمتری از مواهب دیگر شوراها است.

وی اظهار امیدواری کرد: با ارتقای جایگاه شوراها و رفع چالش ها و معضلات موجود خدمات بیشتری به مردم ارائه می شود.