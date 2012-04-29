به گزارش خبرنگار مهر، حسین قاسمی در نشست خبری علل بروز گرد و غبار در کشور که پیش از ظهر یکشنبه در سازمان هواشناسی برگزار شد، گفت: سازمان هواشناسی بایستی به یک شبکه منسجم و دیده بانی همزمان از ایستگاه های مختلف مجهز شود.

به گفته وی در حال حاضر 472 ایستگاه هواشناسی در کل کشور وجود دارد که از این تعداد 179 ایستگاه به صورت 24 ساعته و 185 ایستگاه به صورت 12 ساعته اطلاعات مربوط به هواشناسی را دریافت می کنند.

به گفته وی در حال حاضر 30 ایستگاه کشاورزی، 61 ایستگاه فرودگاهی و 17 ایستگاه دریایی اطلاعات هواشناسی را دریافت می کنند.

قاسمی اظهار داشت: ایستگاههای خودکار هواشناسی جاده ای در حال حاضر در کشور 38 عدد است که با توجه به تفاهمنامه ای که با وزارت راه داشتیم قرار است این ایستگاه ها به 58 ایستگاه در گردنه های کشور برسند که 30 ایستگاه آن را سازمان هواشناسی و 28 ایستگاه دیگر را سازمان راهداری تامین اعتبار می کنند.

به گفته وی تا پایان سال 91 با توجه به اینکه 10 ایستگاه خودکار هواشناسی جاده ای از قبل داشتیم تعداد این ایستگاه ها در کشور به 68 عدد می رسد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 8 ایستگاه خودکار هواشناسی فرودگاهی در کشور وجود دارد افزود: تا پایان سال 91 این ایستگاه ها به 18 عدد می رسد.

مدیر کل فنی سازمان هواشناسی تصریح کرد: در حال حاضر تنها یک ایستگاه جو بالای موبایل و سیار در کشور وجود دارد و 5 ایستگاه دریایی و کشتی تحقیقاتی هواشناسی نیز داریم.

قاسمی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد ایستگاههای جمع آوری داده های هواشناسی در کل کشور 3 هزار و 434 عدد است که 189 عدد آنها مربوط به اقلیم شناسی معمولی، 2 هزار و 538 عدد مربوط به باران سنجی معمولی، 472 عدد تبخیر سنجی و 239 عدد باران سنج تخصصی است.

وی یادآور شد: یکی از اقدامات مهمی که در سازمان هواشناسی باید انجام شود جمع آوری شبکه ایستگاه ها و ارائه داده ها به صورت آنلاین در سازمان هواشناسی است.