به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش منطقه ای ژئوشیمی دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی کشور در شهرستان دره شهر برگزار شد.

دبیر این همایش گفت: 136 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده که 96 مقاله توسط هیئت داوران انتخاب و 16 مقاله به عنوان مقالات برتر در این همایش یکروزه ارائه شد.

پناهی محورهای این همایش را زمین شناسی، زمین شناسی اقتصادی، ژئوتوریسم، زمین شناسی نفت، زمین شناسی زیست، زمین شناسی محیطی، ژئومتالوژی، زمین شناسی کانی های فلزی و زمین شناسی آب زیر زمینی عنوان کرد.

پناهی گفت: این همایش مورد استقبال پژوهشگران و محققان برتر کشوری قرار گرفت.

هاشمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر و رئیس همایش گفت: این همایش با هدف بهره گیری از ظرفیت های فنی و علمی دانشگاههای کشور در استان افزایش سطح علمی دانشجویان دانشگاه و بهره برداری بهتر از منابع سطحی و زیرزمینی موجود در منطقه به منظور اقتصادی کردن منابع زمینی برگزار شده است.

آغاز کاشت زرشک در ایلام

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: برای نخستین‌ بار کاشت زرشک در استان آغاز شده است.

عبدالرضا بازدار گفت: در سال زراعی جاری هزار اصله نهال زرشک برای نخستین‌بار در سطح دو هزار هکتار از اراضی ایلام و شیروان چرداول کشت شده است.

وی ادامه داد: زرشک برای نخستین‌بار به صورت الگویی در مناطق ایلام و شیروان چرداول کشت شده است.

این مسئول اضافه کرد: با توجه به بررسی‌های انجام شده بسیاری از مناطق استان ایلام مستعد کشت این محصول بوده که توسعه آن در دستور کار قرار دارد.

بازدار تصریح کرد: کشت زرشک در استان ایلام امکان بازدهی خوبی داشته و بر این اساس توسعه کشت زرشک در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام اضافه کرد: استان ایلام در مجموع دارای 350 هزار هکتار زمین قابل کشت است که سالانه به کشت انواع محصولات زراعی اختصاص می‌یابد.

همه مطالبات ایجاد اشتغال برعهده استاندار نیست

استاندار ایلام گفت: اولویت برنامه 91 استانداری مشارکت دادن مردم در اداره استان ایلام است.

مجتبی اعلایی در جمع اعضای شورای شهر ایلام گفت: البته این مطلب را در بدو ورود به استان ایلام نیز مطرح و به منظور تحقق آن تاکنون تلاش‌های فراوانی شده است.

وی تاکید کرد: در سال 1391 به این موضوع توجه و عنایت ویژه‌ای خواهد شد و باید مردم در این راه تلاش بیشتری نسبت با سنوات قبل داشته باشند.

استاندار ایلام هدف اصلی از طرح این موضوع را فعال کردن مردم در اداره استان عنوان کرد.

اعلایی تصریح کرد: مطالبات باید دو طرفه باشد این جور نیست که تنها مردم از دولت مطالبه داشته باشند بلکه از این سو نیز مطالباتی مطرح خواهد شد.

به جوانان بیکار استان توجه جدی شود

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری در جمع مردم شهرستان دره شهر بر ضرورت بهره گیری از تمام ظرفیت های استان برای رفع مشکل بیکاری جوانان تاکید کرد.

آیت الله طاهری با اشاره به آمار بیکاری جوانان در استان گفت: اعتباراتی که برای بحث بیکاری به استان اختصاص داده می شود و با توجه به طرح های عمرانی موجود در استان باید به جذب جوانان بیکار در این پروژه ها توجه جدی شود.

وی با اشاره به سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: مدیران اجرایی استان باید با برنامه ریزی های منظم و وجود ظرفیت های اشتغالزایی در مناطق مختلف استان و بهره گیری از سرمایه ها و منابع استان کمر همت بسته و بیکاری را در استان به حداقل برسانند.

مسابقات فوتسال فرهنگیان در بدره

به مناسبت هفته معلم مسابقات فوتسال فرهنگیان استان در بدره آغاز شد.

این مسابقات که با شرکت 15 تیم از کلیه شهرستان ها و مناطق استان به صورت دوره ای و در چهار گروه برگزار می شود.

در اولین روز این مسابقات این نتایج بدست آمد: بدره با نتیجه 8 بر یک شیروان را برد، دهلران 2 بر یک هلیلان را شکست داد ، موسیان با نتیجه4 بر 3 بر ملکشاهی غلبه کرد و مهران 4 بر 3 چوار را برد.