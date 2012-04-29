سید مهدی حسینی مبارکه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح احسان مسافر به مدت 20 روز در مراکز تفریحی و گردشگری شهرستان مهریز اجرایی شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح با استقبال خوب مردم و مسافران مواجه شد، اظهار داشت: بیش از 30 میلیون ریال کمک های مردمی در این طرح جمع آوری شد.

حسینی افزود: صدقات و کمک های نقدی جمع آوری شده به مصرف نیازمندان و افراد زیر پوشش این نهاد در شهرستان مهریز می رسد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از چهار هزار صندوق صدقات در سطح شهرستان نصب و توزیع شد، بیان داشت: مردم نوع دوست مهریز در سال گذشته بالغ بر یک میلیارد و 907 میلیون ریال صدقه پرداخت کردند.