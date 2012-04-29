به گزارش خبرنگار مهر، 23 داور ایرانی قضاوت بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان را برعهده خواهند داشت که اسامی آنها از سوی ستاد برگزاری عبارت است از غلامعلی تاج احمدی ، اسد هاشم وند ، بهنام علیاری ، یداله هوشیار ، مرتضی قویدل ، علی یوسفی ، ناصر هوشیار ، محمود وفایی ، نوید کسریان ، ابراهیم صادقی ، جعفر رنجبران ، غلامحسین عبدالهی ، کریم گلعنبر ، سعید مهدی ، وهاب قیامی ، مهدی عادلی ، نادر علیزاده ، رمضان قلی زاده ، پیمان رجعتی ، محمد خوش مرام ، صمد المکچی ، سید مجید یزدانی و رسول هاشم کندی.

بیست و هفتمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی آذربایجان، از 22 الی 27 اردیبهشت در شش مرحله و مجموع مسافت 928 کیلومتر با شعار "پاک پیروز شو" با حضور تیمهای حرفه ای آندولسیای اسپانیا ، تیم نیمه حرفه ای آستانه قراقستان ، تیم نیمه حرفه ای ISD Lamper اواکراین ، تیم نیمه حرفه ای کونیا ترکو سکر اسپور ترکیه ، تیم نیمه حرفه ای او OCBCسنگاپور ، تیم نیمه حرفه ای SCS آلمان ، تیم نیمه حرفه ای جمهوری چک ، تیم نیمه حرفه ای Atacama پاراگوئه ، تیم نیمه حرفه ای سورن ازبکستان ، تیم BAYERN آلمان ، تیم هلند ، تیم برسیا اسپور ترکیه ، تیم Colossi Miche اندونزی ، تیم PlanB استرالیا ، تیم نیمه حرفه ای پتروشیمی تبریز ، تیم نیمه حرفه ای دانشگاه آزاد ، تیم نیمه حرفه ای مس کرمان ، تیم ملی ازبکستان ، تیم ملی سوریه ، تیم منتخب اردبیل و تیم علوم پزشکی آذربایجان غربی برگزار خواهد شد.

این دوره از مسابقات ویژگی های خاصی دارد که از آن جمله جایزه یکصد هزار دلاری، حضور مشاور خارجی، حضور سه داور جهانی و بین المللی در تور، حضور افسران آنتی دوپینگ، اعلام نتایج دقیق تور یک دقیقه پس از اتمام مرحله، حضور 20 تیم داخلی و خارجی و حضور یک تیم حرفه ای از جمله ویژگی های و فاکتورهای متمایز کننده این دوره با دوره های قبلی است.

فردریک چان نماینده فدراسیون جهانی دوچرخه سواری ، آنتی دوپینگ اتحادیه جهانی دوچرخه سواری UCI ادوارد آنتون زاسادا از کشور هلند برای تست گیری از رکابزنان ، نورمن شل مددین مشاور فنی و کمیسر ارشد ، مارتین بروین داور جهانی ، ژان پیر کوپونول بلژیکی داور جهانی که سابقه حضور در تور آذربایجان را دارد.