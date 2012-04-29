انتقال اطلاعات و خدمات در سازمانها با انعکاس واقعیتها همراه باشد

امین بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست شورای روابط عمومی های استان تهران اظهار داشت: در این زمینه شروح وظایف و مسئولان هیئت رئیسه شورای هماهنگی ابلاغ و مقرر شد که اینجانب عضو هیئت رئیسه روابط عمومی ها به عنوان رابط فرمانداری های استان تهران با استانداری امور مربوطه را پیگیری کنم.

وی با اشاره به ارزش و جایگاه روابط عمومی در سازمانها با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب افزود: روابط عمومی یک هنر است که در این زمینه باید اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی هنرمندانه صورت گیرد، در واقع این وظیفه خطیر بر عهده مجموعه روابطع مومی ها در هر دستگاه است.

این مسئول عنوان کرد: طبق برنامه ریزی مقرر شده است که در راستای تحقق سیاستهای سازمانی و ارتقای سطح عملکرد روابط عمومی ها و به روز رسانی آنها برای حضور در عرصه گسترده اطلاع رسانی یا به عنوان قلب تپنده سیستم اقدامات مطلوبی طی سال جاری از سوی شورای هماهنگی انجام شود.

بابایی ادامه داد: با توجه به اینکه نوع و نحوه فعالیت روابط عمومی ها در بسیاری از زمینه ها باعث فراهم آوردن سطح مطلوب از اطلاع رسانی به صورت دوسویه می شود، در این راستا سعی بر آن شده است که آموزشهای لازم به مدیران روابط عمومی ارائه شود.

عضو هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان تهران بیان کرد: باید انتقال اطلاعات و نوع عملکردها و خدمات دولت در هر دستگاه یا سازمانی با انعکاس واقعیت ها همراه باشد و متقابلا نظریات و پیشنهادات عمومی از لایه های مختلف اقشار جامعه به مدیران دستگاه ها انتقال داده شود.

وی افزود: این مهم یکی از وظایف کلیدی روابط عمومی ها است چرا که راهبردهای ویژه و مطلوبی به جز این مهم وجود دارد که از جمله آن می توان به یکپارچه سازی در سیاست گذاری و نظارت راهبردی بر فعالیت واحدهای روابط عمومی ها اشاره کرد.

این مسئول اظهار داشت: همسویی و هم افزایی فعالیتهای ارتباطی، اطلاع رسانی، تبلیغاتی و فرهنگی از دیگر موارد قابل اهمیت است که باعث ارتقای حوزه روابط عمومی و توسعه زیرساخت های مورد نیاز روابط عمومی متناسب با اهداف حال و آتی سازمانی بر اساس نیازهای فزاینده جامعه می شود.

بابایی گفت: یکی از اصول بنیادین برنامه ریزی و راهبری، حصول اطمینان از توسعه ارتباطات دو سویه، سریع و آسان و مستند بین سازمانها با مردم و ذی نفعان از طرق مختلف با تاکید بر استقرار و توسعه سامانه های الکترونیکی است.