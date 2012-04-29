به گزارش خبرنگار مهر، کامبیز مهدی زاده پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از کارگاه های تولیدی بیرجند، اظهارداشت: طی سال گذشته هفت هزار و 882 کارگاه تولیدی کارگری استان تحت پوشش بازرسی بهداشت حرفه ای قرار گرفتند.

مهدی زاده با اشاره به اشتغال 22 هزار و 364 شاغل در کارگاه های کارگری استان، عنوان کرد: در این راستا طی سال گذشته تعداد 19 هزار و 437 شاغل مورد بازرسی بهداشت حرفه ای قرار گرفتند.

وی با اشاره به روز ایمنی و بهداشت حرفه ای، بیان کرد: این مجموعه به منظور بررسی و رسیدگی به مشکلات بهداشتی و درمانی کارگران اقدام به شناسایی کارگاه های تولیدی کارگری کرده است.

مهدی زاده از شناسایی 9 هزار و 300 کارگاه تولیدی در سطح استان طی سال گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد چهار هزار و 586 مورد کارگاه خانگی و مابقی غیر خانگی بوده است.

فعالیت 18 کاردان در شبکه بهداشتی استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به وجود 19 کاردان و کارشناس در شبکه بهداشت حرفه ای استان اشاره کرد و ادامه داد: در کارخانجات، کارگاه ها و شرکت های فعال در سطح استان نیز 18 کاردان و کارشناس بهداشت حرفه ای فعالیت دارند.

مهدی زاده با بیان اینکه خراسان جنوبی از لحاظ وضعیت بهداشت حرفه ای نسبت به سایر استانهای کشوری از نرم بالاتری برخوردار است، افزود: در این راستا تعداد کارگاه های شناسایی شده در کشور 81 درصد در استان 98 درصد، کارگاه های تحت پوشش بهداشت حرفه ای در کشور 80 درصد و در خراسان جنوبی 84 درصد، در صد شاغلین شناسایی شده در کشور 85 درصد و استان 98 درصد بوده است.

وی با اشاره به اینکه خسارت های ناشی از کار بخش مهمی از جامعه پویا و جوان جامعه را درگیر می کند، اظهارداشت: این امر نیازمند برنامه ریزی و تدابیر ویژه از سوی مسئولان مربوطه است.

مهدی زاده با اشاره به وقوع 21 هزار و 740 حادثه ناشی از کار در کشور طی سال 1388، اظهارداشت: اختلالات و زیان های اقتصادی ناشی از عدم رعایت بهداشت حرفه ای در جهان مجموعا بیش از 10 الی 15 درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد.

وی بیماری های ناشی از اختلالات عضلانی، ضایعات پوستی و بیماری های ریوی را از شایعترین اختلالات ناشی از کار در سطح کشور عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت خراسان جنوبی از فعالیت 280 خانه بهداشت در سطح استان خبر داد و گفت: هم اکنون این استان دارای هشت مرکز بهداشت شهرستان، 29 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 42 مرکز بهداشتی درمانی روستایی و 42 پایگاه بهداشت شهری است.

مهدی زاده با اشاره به برنامه های بهداشت حرفه ای در استان، یادآور شد: ادغام خدمات بهداشت حرفه ای در نظام شبکه های بهداشتی درمانی، نظارت بازرسی و پایش بر بهداشت محیط کار وکارگران در تمامی کارگاه ها، کارخانجات و شرکت ها، انتخاب و تربیت بهگر در کارگاهها، پیگیری و نظارت بر ایجاد خانه های بهداشت کارگری در کارخانجات و معادن، ایجاد مراکز بهداشت کار در واحدهای کارگری، نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت و بهداشت کار در کارگاه های از جمله این برنامه ها است.