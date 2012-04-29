حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر افزود: بر اساس قانون هر استان موظف است با انجام اقدامات مناسب 20 درصد در کاهش آلایندگی های صنعتی نقش داشته باشد.

وی گفت: در استان البرز و با اقدامات صورت گرفته این میزان تا 30 درصد افزایش یافت و شاهد کاهش 50 درصدی آلاینده ها بودیم.

پسندیده با اشاره به اطلاع رسانی های صورت گرفته در این حوزه گفت: در سال 90 کارگاههای متعدد آموزشی با هدف اطلاع رسانی و آموزش مدیران و کارکنان کارخانه های صنعتی تشکیل و اهمیت موضوعات زیست محیطی و شیوه های کاهش آلودگی مطرح شد که این کلاسها در اطلاع رسانی و افزایش آگاهی های مباحث مربوط به محیط زیست نقش موثری داشت.



وی همچنین اظهار داشت: در ابتدای سال جاری طی تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش دوره های محیط یاری برای مربیان برگزار و برای آنها کارت مربیگری صادر می شود و مربیان نیز این مباحث را به دانش آموزان انتقال خواهند داد.



پسندیده اظهار داشت: کانونهای دانش آموزی از مهمترین مراکز برای فرهنگ سازی در حوزه محیط زیست است.



اصحاب رسانه محیط یار می شوند





مدیرکل محیط زیست استان البرز همچنین پیشنهاد داد که در صورت موافقت اصحاب رسانه دوره های محیط یاری برای آنها برگزار شود.



وی با بیان اینکه محیط زیست میراث گذشتگان نیست و امانت آیندگان است، اظهار داشت: محیط زیست اطلاع رسانی و افزایش آگاهی ها در حوزه موضوعات زیست محیطی نیاز مبرمی به همکاری فعالان عرصه خبر دارد و با تشکیل و گذراندن این دوره ها می توانیم استانی سبز و پاک داشته باشیم.