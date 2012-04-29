به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی " ت، ن" یکی از متهمان با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال سی ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. سهامداران شرکت ما 80 هزار بازنشسته هستند و ما از وضعیت گروه ملی هیچ اطلاعی نداشتیم. شرکت ما 20 سال است که فعالیت می کند و هم اکنون نیز به فعالیتش ادامه می دهد.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال 88 کار را با گروه فولاد آغاز کردیم در حالیکه طلب ما در اواخر سال 89 به حدود 290 میلیارد رسید که گروه ملی به جای آن ال سی داد.

متهم افزود: برای همین آن را از بورس می خریم تا زمان تحویل به 10 نفر فروخته می شد من بارها را تحویل مه آفرید دادم و مه آفرید دو سال قیمت آهن و فولاد را دستش گرفت و توانست قیمت آن را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد طوریکه صدای تاجرها در آمد.



مدیرعامل سابق گروه خدمات عمومی فولاد افزود: خسروی همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. ما تنها برای مه آفرید ال سی تنظیم می کردیم. من تنها یک درصد سودم را از آنها دریافت می کردم. مه آفرید اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می کرد باز هم پول می گرفت. من نمی دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردیم.

متهم در دفاع از خودش افزود: 17 مورد ال سی باز کردیم که فکر می کردیم قانونی است. یکی از وزرا مه آفرید را در مجلس کارآفرین دولت معرفی می کرد ضمن اینکه گروه ملی فولاد نیز خوب سود می داد. شیوه کار مه آفرید متقلبانه بود اما من بی اطلاع بودم. ما خودمان شاکی گروه ملی بودیم و از مه آفرید طلب داشتیم.

متهم تاکید کرد: گروهی پشت مه آفرید بودند و از وی حمایت می کردند. چرا پیمانکاران دیگر به این میزان رشد نکردند مه آفرید را هیچ فردی نمی شناخت حتی یک عکس از وی در سایتها نیست. اعتماد به مه آفرید را دولتمردان ایجاد کردند چطور به وی مجوز بانکداری دادند.

"ط.ن" با تاکید بر اینکه چرا هیچکس در رابطه با طلب 290 میلیاردی ما از مه آفرید نپرسید، گفت: این دادگاه را باید دادگاه فساد مالی بانکی تجارت بگذارید. من برای گرفتن 150 میلیارد از بانک هزار میلیارد وثیقه گذاشتم. چگونه آریا به این راحتی از بانک پول می گرفت.