لبخند میهمان خانه دهقان فداکار شد/ تجلیل از یادگار ماندگار دوران مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، درست آذرماه سال گذشته بود که خبرنگار و عکاس مهر پس از مدتها تلاش ریزعلی خواجوی را در گوشه ای دور افتاده و محروم از شهر کرج در خانه ای کوچک اما با صفا پیدا کردند و به سراغش رفتند و او با آنها از خاطرات روزهای جوانی و ماجرای حماسه افرینیش گفت.

اینکه چگونه به قهرمان کتابهای درسی مدرسه بدل شد و امروز همه او را به خاطر فداکاریش می شناسند.

با این همه او در گمنامی تمام روزهای کهنسالی اش را به همراه همسرش در گوشه ای از شهر کرج به دور از هیاهو و شرافتمندانه سپری می کند.

او اصالتا اهل این دیار نیست اما میهمان مهربان است که 5 سال است بساط زندگیش را به کرج آورده است.

شاید کمتر فرصتی همچون دیدار یه خبرنگار با قهرمان دوران کودکی و کتابهای درسی برای مسئولان شهر دست دهد.

گاهی در هیاهوی این شهر بزرگ قهرمانان و بزرگمردانش فراموش می شوند، مهم نیست اهل کدام دیاری... مگر نه اینکه ما کرج را ایران کوچک می نامیم و از حضور اقوام مختلف در این شهر می بالیم.. پس چگونه است که گاهی یادمان می رود سری هم به افتخارات ماندگار فرهنگی شهرمان بزنیم.

دهقان فداکار 5 سال است در این شهر زندگی می کند اما این بار نگاه تیز بین و پر مهر خبرنگاران مهر بود که برای نخستین بار به سراغش رفتند و با انتشار گزارشی از احوال وی، او را به سوژه داغ سایر رسانه ها تبدیل کرده و در نهایت او را به جعبه جادویی و بخشهای خبری سیما بردند.

اقدامی که تنها نیتش خیر بود و سر زدن به افتخاری که سالها پیش از خود گذشت تا جان مسافران قطاری را نجات دهد و امروز چقدر جای این قبیل فداکاریها در زندگی شهری ما خالیست...

شاید سر زدن به امثال دهقان فداکارها که شمارشان دراین شهر کم هم نیست به همه ما یادآوری کنید که همه زندگی، ما و تنها ما نیستیم و گاهی با گذشت و فداکاری می توان به الگویی فراموش نشدنی بدل شد.

مثل ریزعلی خواجوی که امروز نوه هایش وقتی نام و عکس پدربزرگ را در کتابهای درسی اشان می بینند به وجودش افتخار می کنند و چه پاداشی شیرین تر از لبخند پر مهر نوه ای که در نگاهش افتخار و غرور موج می زند برای پدربزرگ ....

مدتها پس از انتشار گزارش دهقان فداکار شمار تماسها به خبرگزاری مهر برای پیدا کردن ریزعلی خواجوی قوت گرفت.

اولین جایی که تماس گرفت رادیو البرز بود که در گزارشی به بررسی وضعیت کنونی وی پرداخت، نکته قابل توجه در تمام افرادی که ما شماره منزل ریزعلی را به آنها می دادیم این بود که حتما باید بتوانند به زبان اذری صحبت کنند، چون ریزعلی و همسرش اصلا فارسی نمی دانند و همین موضوع کار را برای رسانه ای ها و سایرین سخت تر می کرد.

واحد مرکزی خبر کرج نیز به سراغ ریزعلی رفت و او را در قاب جعبه جادویی نشاند.

درست همان موقع شهردار کرج نیز با اختصاص مبلغی به عنوان هدیه، یاریگر درمان و گذران روزهای سخت زندگی ریزعلی شد.

سپس بیمارستان امام خمینی کرج هزینه درمان چشم دهقان فداکار را تقبل کرد و آموزش و پرورش و فرمانداری کرج نیز با پگیریهای خبرنگار مهر وعده کردند به دهقان فداکار سر بزنند.

و سرانجام امروز هیئتی از سوی استاندار البرز راهی خانه ریزعلی خواجوی شدند تا ضمن احوالپرسی از وی همزمان با هفته معلم یاد این قهرمان روزهای مدرسه را گرامی دارند.

اگرچه قرار بود سایر رسانه ها نیز در این دیدار همراه تیم استانداری شوند اما تداخل برنامه های روز جاری استان اغلب رسانه ها را از این برنامه جا گذاشت.

در این مراسم که چند تن از مدیران کل استان از جمله مدیرکل پایانه ها و حمل و نقل به همراه مصطفایی مشاور استاندار و شهردار منطقه و ... در آن حضور داشتند دهقان فداکار از مشکلاتش گفت و از حسن توجه استاندار و برخی مسئولان شهر کرج از جمله شهردار قدردانی کرد.

محمد جواد عطرچیان به همراه مشاور استاندار و تعدادی از نمایندگان ادارات کل استان با حضور در منزل ریزعلی خواجوی ضمن اهدای لوح تقدیری از زحمات و خدمات وی قدردانی کرد.

بر اساس این خبر در این دیدار عطرچیان، اقدام ریزعلی خواجو ،برای نجات تعدادی از هموطنان را به عنوان الگویی از ایثار و فدارکاری ذکر کرد و افزود: هموطنان ما در میهن اسلامی در برهه های مختلف زمانی، با ایثار و از خود گذشتگی حماسه های زیادی را آفریده اند که در تاریخ ماندگار شده است، بدون شک اقدام دهقان فداکار نیز در تاریخ کشورمان به عنوان یک الگوی بی نظیر ثبت شده است.

استاندار البرز همچنین دستور سریع رسیدگی به وضعیت معیشتی و درمان و حمایت از ریزعلی خواجوی را به مدیرانش ابلاغ کرده و در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تداخل برنامه های کاری موجب شد نتواند همراه این هیئت به دهقان فداکار سر بزند اما در اولین فرصت او را می بیند و از وی به طور ویژه تجلیل خواهد کرد.

عیسی فرهادی هفته معلم را فرصتی برای تجلیل از الگوها و قهرمانان ملی یاد کرد که تجلیل از این عده تجلیل از گذشت و قهرمانی است و به نوعی این قبیل اقدامات موجب الگوسازی در جامعه می شود.

وی همچنین از تلاش رسانه های برای سرکشی به دهقان پیر قدردانی کرد و پاسداشت قهرمانی و افتخارآفرینی و یاداوری این مهم را از وظایف رسانه ها برشمرد و از اقدام خبرگزاری مهر نیز قدردانی کرد.

دهقان فداکار این روزها شرافتمندانه به زندگی اش ادامه می دهد و در خانه با صفایش مهر موج می زند، بی شک او جز اندکی توجه و فراموش نکردن اسطوره ای که نامش هنوز در کتابهای درسی دوران مدرسه به یادگاری ماندگار تبدیل شده چیزی نمی خواهد....

چه زیبا خواهد بود که هراز گاهی مدیران دیگر نیز سری به این پیرمرد بزنند و با دلجویی از او یاد قهرمانی و فداکاری را در جامعه پاس بدارند.

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اعظم کریمی