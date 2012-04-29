جزئیات اجرای فاز دوم هدفمندی در بخش صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر رمزی در نشست خبری امروز با رسانه‌ها گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت تدابیر لازم برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را در نظر گرفته که بر این اساس سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی نیز در حال رایزنی است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در جلسه‌ای که ماه گذشته در نهاد ریاست جمهوری برگزار شده قرار بر این است که بانک مرکزی اطلاعات و آمار مربوط به سالهای گذشته را تهیه کرده تا در جلسه ویژه‌ای مورد برسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها شرایط به گونه‌ای دیده شده که 4 محور قیمت گذاری ترجیحی انرژی، بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی، تامین سرمایه در گردش و گازرسانی مدنظر قرار گیرد.

همچنین در ادامه سعید نبوی مدیر انرژی ستاد تحول صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها تنها هزار و 400 میلیارد تومان پول نقد در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر این اساس هزار و 600 میلیارد تومان از محل قیمت‌های ترجیحی سوخت و سه هزار میلیارد نومان به صورت مستقیم به صنعت کشور پرداخت شده است.

نبوی اظهارداشت: در ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوع مابه‌التفاوت قیمت تمام شده برق و فروش آن مد نظر قرار گرفته که با احتساب مبالغ اختصاص یافته به بخش‌های دیگر کشاورزی و خدمات رقم پرداختی دولت به 10 هزار میلیارد تومان می‌رسد.