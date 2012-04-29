به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست انتخاباتی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی که به "لیست وحدت" ‏موسوم شده، در برگیرنده داوطلبان مجلس نهم از دو جبهه متحد اصولگرایان و پایداری انقلاب اسلامی در تهران ‏است.‏



در این فهرست، اسامی علیرضا زاکانی، محمد سلیمانی، غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز سروری، حسین مظفر، ‏حسین نجابت، سیدمحمود نبویان، محمدنبی حبیبی، ابراهیم انصاریان، مهرداد بذرپاش و محمداسماعیل کوثری دیده ‏می شود.‏



بیژن نوباوه، روح الله حسینیان، ناصر سقای بی ریا، حمید رسایی، قاسم روانبخش، حسین طلا، سیدمهدی ‏هاشمی، حسن حمیدزاده، مجتبی رحماندوست، لاله افتخاری، زهره الهیان، زهره طبیب زاده، الهام امین زاده و فاطمه رهبر از دیگر ‏نامزدهایی هستند که نامشان در فهرست وحدت قرار گرفته است.‏

