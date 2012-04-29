به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست انتخاباتی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی که به "لیست وحدت" موسوم شده، در برگیرنده داوطلبان مجلس نهم از دو جبهه متحد اصولگرایان و پایداری انقلاب اسلامی در تهران است.
در این فهرست، اسامی علیرضا زاکانی، محمد سلیمانی، غلامرضا مصباحی مقدم، پرویز سروری، حسین مظفر، حسین نجابت، سیدمحمود نبویان، محمدنبی حبیبی، ابراهیم انصاریان، مهرداد بذرپاش و محمداسماعیل کوثری دیده می شود.
بیژن نوباوه، روح الله حسینیان، ناصر سقای بی ریا، حمید رسایی، قاسم روانبخش، حسین طلا، سیدمهدی هاشمی، حسن حمیدزاده، مجتبی رحماندوست، لاله افتخاری، زهره الهیان، زهره طبیب زاده، الهام امین زاده و فاطمه رهبر از دیگر نامزدهایی هستند که نامشان در فهرست وحدت قرار گرفته است.
شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی کاندیداهای خود برای مرحله دوم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران را معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فهرست انتخاباتی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی که به "لیست وحدت" موسوم شده، در برگیرنده داوطلبان مجلس نهم از دو جبهه متحد اصولگرایان و پایداری انقلاب اسلامی در تهران است.
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