به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کنفرانس مطبوعاتی دیدار پرسپولیس - الهلال عربستان در تاریخ 11/2/91 ساعت 15 و نشست هماهنگی مدیران دو تیم پیش از این دیدار در همان تاریخ و ساعت 15:30 در محل سالن اجتماعات سازمان لیگ برگزار می‌شود.

گفتنی است کنفرانس مطبوعاتی دیدار استقلال ایران - الریان قطر نیز در تاریخ سه شنبه 12/2/91 در ساعت 12 و نشست هماهنگی مدیران این دو تیم در همان تاریخ و ساعت 12:30 در سالن اجتماعات سازمان لیگ برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و الهلال عربستان در تاریخ 12/2/91 در ساعت 17 و دیدار تیم‌های استقلال ایران و الریان قطر در تاریخ 13/2/91 در ساعت 19:20 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود.