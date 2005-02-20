دستگاه هاي كشور از نظام هماهنگ پرداخت حقوق پزشكان پيروي نمي كنند

دكتر اميد براتي در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : ايجاد نظام هماهنگي پرداخت حقوق به علت پيروي تمامي دستگاه هاي كشور از اين نظام بود اما هم اكنون حتي قوانين مربوط به اين نظام در دستگاه هاي دولتي كشور نيز اجرا نمي شود كه اين امر موجب شده كه پزشكان بر اساس شاغل بودن در دستگاه هاي مختلف، ميزان حقوق پرداختي متفاوتي دريافت كنند.

وي ادامه داد : به علت عدم اجراي نظام هماهنگي پرداخت در دستگاه هاي مختلف كشور، ميزان حقوق پزشكان در سازمان تامين اجتماعي بيشتر از ميزان حقوق پزشكاني است كه در سيستم وزارت بهداشت ودرمان كشور فعاليت مي كنند.

دبير پيگيري مطالبات جامعه پزشكي افزود : همچنين پزشك شاغل در شركت نفت ميزان حقوق بيشتري نسبت به ديگران پزشكان مي گيرد، بنابراين با وجود اين كه عنوان مي شود كه بايد در سازمان هاي كشور نظام هماهنگ پرداخت حقوق وجود داشته باشد اما در واقع نظام ناهماهنگ پرداخت وجود دارد چون بسياري از گروه ها از نظام هماهنگ پرداخت پيروي نمي كنند.