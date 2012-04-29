به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه براساس رای اکثریت اعضا شورا، یاسین جعفرزاده به سمت نایب رییس، رویا نادری منشی اول و انوش اسماعیل نژاد به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

امین اسدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ما خواستار همدلی وهمکاری بیشتر مدیران شهری شد وافزود: امیدواریم با همکاری مجموعه مدیران و پرسنل خدوم شهرداری در یک سال باقی مانده از عمر شوراها منشاء خدمات گسترده ای در سطح شهر باشیم.

وی ضمن اشاره به حضور شهردار جدید اسلامشهر در روزهای آتی، اظهار داشت: صدور حکم آقای میرزا بلوچ به عنوان شهردار اسلامشهر مراحل پایانی خود را طی می کند که امید داریم با توجه به سوابق خوب مدیریتی ایشان شاهد تحولات گسترده ای در امر خدمات رسانی به شهروندان باشیم.