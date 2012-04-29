به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه راصد، "شیخ فواد المتروک" امام جماعت و خطیب مسجد حضرت رسول(ص) در استان القطیف عربستان خواستار توجه به مطالعات علوم سیاسی برای درک بیشتر حوادث و رویدادها شد.

وی افزود: برای شناسایی گامهای موثر در تغییرات، بینش سیاسی ضروری است و مومنان باید به طور عمیق و جدی علوم سیاسی را فرا بگیرند.

المتروک خاطرنشان کرد: جهل سیاسی سبب می شود که مسلمانان نتوانند به خوبی واقعیتها را درک کنند.مومنان باید آگاه باشند و دنباله رو دشمنان نباشند و وقایع و رویدادها را به طور دقیق درک کنند.

وی بیان کرد: واجب است از وقایع اطراف خود آگاه باشیم، زیرا این بینش در تصمیم گیری درباره آینده موثر است.تجزیه سودان نتیجه نبود فهم وبینش سیاسی امت است.

از سوی دیگر "سید هاشم السلمان" امام جماعت مسجد آل رسول(ص) در الاحساء عربستان درباره توهینهای مکرر به شیعیان در عربستان هشدار داد.

وی افزود: اهانت به شیعیان از مشکلاتی است که ما از آن رنج می بریم.چند روز قبل یکی از امامان جماعت در ریاض به طور علنی شیعه را لعن کرد و آنها را گمراه و باطل خواند و به علمای آنها ناسزا گفت.

السلمان بیان کرد: چندی قبل نیز در یک برنامه تلویزیونی شیعیان اهل باطل معرفی شدند و اخیرا نیز شیعیان را حرام زاده خوانده اند. این توهین ها تا کی باید ادامه داشته باشد؟ مسئول آن کیست؟

وی اظهار داشت : طایفه شیعی نمی توانند با این توهین ها برخورد کنند زیرا سبب هرج و مرج و فتنه می شود این وظیفه دولت و مسئولان است که به توهینها پایان دهند.

السلمان بیان کرد: حفظ کرامت و حقوق مردم وظیفه دولت است اگر شعیان به طایفه دیگر توهین کنند عکس العمل دولت چگونه است جز این است که ما را مورد بازجویی قرار می دهند.

وی افزود: دولت باید به توهینهای مکرر علیه شیعیان پایان دهد اگر موضع قوی ضد هر فردی که به طایفه دیگر توهین می کند وجود داشته باشد شاهد تکرار این مواضع نخواهیم بود.

السلمان اظهار داشت : دولت باید اهانت کنندگان به شیعیان را بازخواست کنند، زیرا در غیر این صورت تبعات وخیمی به دنبال خواهد داشت ما حاضریم در صورتی که توهینی از ما سر زد مورد بازجویی واقع شویم در مقابل باید توهین کنندگان به ما نیز مورد بازخواست قرار گیرند.

از سوی دیگر کمیته هماهنگی جنبش جوانان عربستانی خواستار برگزاری تظاهرات در ماه رجب 1433/2012 علیه ظلم کنونی در این کشور شد.

شایان ذکر است که این جنبش در رجب سال گذشته نیز درخواست مشابهی مطرح کرده بود که با استقبال فراوان روبرو شده بود. این جنبش پس از بیداری اسلامی در کشورهای عربی ایجاد شده است.