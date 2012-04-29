به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدعباس صفوی نائینی در مراسم هفتمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به رشد تحصیلات تکمیلی از سال 85 تا 90 در این دانشگاه گفت: در سال 85 رشد تحصیلات تکمیلی 18.6 درصد بود که در سال 90 این رشد به 36.8 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در سال 90 با وجود مشکلات تحمیل ظرفیت اضافه به دانشگاه از سوی سازمان سنجش به یک هزار و 296 نفر رسید، در صورتی که ظرفیت اعلامی دانشگاه 717 نفر بوده است.

وی گفت: تعداد دانشکده های دانشگاه در طول 5 سال گذشته از 8 دانشکده به 13 دانشکده افزایش یافت که در این میان دانشکده های طب سنتی، آموزش علوم پزشکی و فناوریهای نوین دانشکده های جدید هستند.

وی با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان این دانشگاه در طول 5 سال گذشته، گفت: تعداد دانشجویان در مجموع همه مقاطع از کاردانی تا فوق تخصصی پزشکی از 6 هزار نفر به 10 هزار نفر افزایش یافته است و در این میان قبولی دانشجویان و دستیاران در آزمون های متعدد بیش از 95 تا 100 درصد بوده است.

وی با اشاره به قبولی بالای 95 درصد دانشجویان رفورم (اصلاحات) در آزمون های کشوری گفت: این موضوع که این گروه از دانشجویان در مقایسه با دانشجویانی که در غیر از طرح اصلاحات مشغول تحصیل هستند، قبولی بالا داشته اند نشان دهنده موفقیت آموزش آنها است.