به گزارش خبرگزای مهر، محمدعلی جمالی‌فر با اشاره به تدوین و تولید مواد آموزشی پایه دوم و ششم ابتدایی برای سال تحصیلی 92ـ91 افزود: محتوای تازه تولید شده در یک فرایند برنامه‌ریزی شده با بهره‌گیری از نظرات مخاطبان در امر آموزش، اعتبار بخشی شده است.

وی، محور فعالیت کارگاه اعتباربخشی را شناسایی میزان رعایت استانداردهای آموزشی، محتوایی و تصویرگری و همچنین بیان شرایط لازم برای اجرای موفقیت‌آمیز مواد آموزشی تولید شده در کلاس عنوان کرد.

به گفته جمالی فر، بررسی میزان تناسب مواد آموزشی تولید شده یا تغییرات با توانمندیهای دانش‌آموزان، احصاء نقاط ضعف مواد آموزشی تولید شده از نظر کمک به تحقق اهداف برنامه و تناسب حجم محتوای ارائه شده با زمان در اختیار، از دیگر موضوعاتی است که در کارگاههای اعتباربخشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.