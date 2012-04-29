  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۶:۲۶

پیام دانشجو برای روزمعلم؛

حرکت جامعه بشری به سمت امنیت مبتنی بر عدالت با دانشگاه تمدن ساز

حرکت جامعه بشری به سمت امنیت مبتنی بر عدالت با دانشگاه تمدن ساز

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی به مناسبت روز معلم ابراز امیدواری کرد با تحقق و شکل‌گیری هرچه سریعتر دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی و پیشرفت دانش و پژوهش در ایران و جهان، جامعه بشری به سمت امنیت مبتنی بر عدالت و معنویت حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام تاکید کرد: 12اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد علامه مرتضی مطهری(ره) و روز تجلیل از مقام والای استاد و معلم در ایران اسلامی و فرصت ارزشمند بزرگداشت نام و یاد آن حکیم فرزانه و بهره‌گیری هرچه بیشتر از آثار و خدمات علمی وی به جامعه اسلامی و نشر افکار و اندیشه‌های آن یگانه دوران به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.

در ادامه پیام وزیر علوم با اشاره به اینکه هم اکنون موضوع تحول اسلامی دانشگاه و تعالی علوم انسانی از طریق پیوند مبارک آن با ریشه‌های تفکر دینی در دستور کار مسئولان نظام آموزش عالی است، تاکید شده: هماهنگ با اهداف و برنامه‌های مقرر در این زمینه و همسو با راهبرد رهایی بخش "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" فرآیند اصلاح متون درسی با دو رویکرد محوری استفاده از منابع و ذخایر لایزال معارف قرآن کریم و تعالیم ائمه اطهار (ع) و نیز بومی‌سازی علوم متناسب با ظرفیتها و نیازهای ایران اسلامی شتاب بیشتری یافته است.

وزیر علوم همچنین ابراز امیدواری کرد: با همت و کار مضاعف استادان و مشارکت جهادی دانشجویان، انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عموم مردم به خصوص جامعه دانشگاهی کشور برای شکل‌گیری دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی هرچه سریعتر تحقق پذیرد.

دانشجو در بخش پایانی این پیام با بیان اینکه بی‌گمان نقش استادان عالیقدر و معلمان والامقام در ایجاد شرایط لازم برای تکوین حیات طیبه انسانی، ممتاز و متمایز است، ادامه داد: اینجانب روز استاد و معلم و هفته آموزش را به همه کسانی که افتخار تدریس و تعلیم به دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز میهن اسلامی و حضور و مشارکت فعال در عرصه علوم، تحقیقات و فناوری کشور دارند، صمیمانه تبریک می‌گویم و توفیقات روزافزون آن دانشوران دین مدار را از خداوند متعال مسألت می کنم.

کد مطلب 1588548

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