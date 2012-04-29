حرکت جامعه بشری به سمت امنیت مبتنی بر عدالت با دانشگاه تمدن ساز

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در این پیام تاکید کرد: 12اردیبهشت ماه سالروز شهادت استاد علامه مرتضی مطهری(ره) و روز تجلیل از مقام والای استاد و معلم در ایران اسلامی و فرصت ارزشمند بزرگداشت نام و یاد آن حکیم فرزانه و بهره‌گیری هرچه بیشتر از آثار و خدمات علمی وی به جامعه اسلامی و نشر افکار و اندیشه‌های آن یگانه دوران به ویژه در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی است.

در ادامه پیام وزیر علوم با اشاره به اینکه هم اکنون موضوع تحول اسلامی دانشگاه و تعالی علوم انسانی از طریق پیوند مبارک آن با ریشه‌های تفکر دینی در دستور کار مسئولان نظام آموزش عالی است، تاکید شده: هماهنگ با اهداف و برنامه‌های مقرر در این زمینه و همسو با راهبرد رهایی بخش "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" فرآیند اصلاح متون درسی با دو رویکرد محوری استفاده از منابع و ذخایر لایزال معارف قرآن کریم و تعالیم ائمه اطهار (ع) و نیز بومی‌سازی علوم متناسب با ظرفیتها و نیازهای ایران اسلامی شتاب بیشتری یافته است.

وزیر علوم همچنین ابراز امیدواری کرد: با همت و کار مضاعف استادان و مشارکت جهادی دانشجویان، انتظارات و مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و عموم مردم به خصوص جامعه دانشگاهی کشور برای شکل‌گیری دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی هرچه سریعتر تحقق پذیرد.

دانشجو در بخش پایانی این پیام با بیان اینکه بی‌گمان نقش استادان عالیقدر و معلمان والامقام در ایجاد شرایط لازم برای تکوین حیات طیبه انسانی، ممتاز و متمایز است، ادامه داد: اینجانب روز استاد و معلم و هفته آموزش را به همه کسانی که افتخار تدریس و تعلیم به دانشجویان و دانش‌آموزان عزیز میهن اسلامی و حضور و مشارکت فعال در عرصه علوم، تحقیقات و فناوری کشور دارند، صمیمانه تبریک می‌گویم و توفیقات روزافزون آن دانشوران دین مدار را از خداوند متعال مسألت می کنم.