حسین کمالیان، مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:روزملی خلیج فارس یک واقعه تاریخی و زمان خروج نیروهای بیگانه از خلیج فارس و اعاده حاکمیت ایران بر مناطق سرزمین خود است .

وی با بیان اینکه بزرگداشت این روز یادآور چندین نکته است، بیان کرد: اولین نکته در مورد روز ملی خلیج فارس این است که ما کماکان این حاکمیت را پاس بداریم و حساسیت خاص خود را به این مسئله نشان دهیم.

کمالیان ادامه داد: همچنین این روز یادآور تاریخی است که دیگران تلاش کردند تمامیت ارضی و حاکمیت ملی را در ایران حفظ کنند.

به گفته مدیر کل خلیج فارس وزارت امور خارجه به وظیفه کنونی کشور برای حفظ و ارتقای حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اشاره کرد و اظهار داشت: روز ملی خلیج فارس فرصت مناسبی است برای اینکه واقعیت های تاریخی که گواه حقانیت جمهوری اسلامی ایران در حاکمیت برجزایر متعدد در خلیج فارس است، نمایان شود .

کمالیان تأکید کرد: به نوعی این روز نشان دهنده ایجاد همبستگی ملی در پشتیبانی از اراده ملی و استمرار آن در جای جای سرزمین اسلامی است.