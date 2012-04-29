محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدار صبای قم و داماش گیلان در چارچوب هفته سی و دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در قم که با تساوی و تقسیم امتیازها به پایان رسید، اظهار کرد: هم تیم داماش و هم صبای قم در این دیدار بازی قابل قبولی ارائه کردند و به نظر من نتیجه مساوی عادلانه بود.



وی ادامه داد: بازیکنان ما آنچه را که کادر فنی برای اجرا در زمین مسابقه از آنها خواسته بود را به خوبی عملی کردند و اگر قدر موقعیت های بیشمار گلزنی خود را می دانستیم، الان سه امتیاز بازی از آن ما بود و می‌توانستیم در موقعیت مطمئن تری در جدول رده بندی لیگ برتر قرار بگیریم.



صبا فوتبالی را بازی کرد که کادر فنی از بازیکنان انتظار داشتند



سرپرست تیم فوتبال صبای قم افزود: تیم صبای قم در این دیدار خوب بازی کرد و نمایشی ارائه شد که از تیم صبای قم در مکان چهارم جدول رده بندی انتظار می رفت و بازیکنان ما به خوبی تیم حریف را کنترل کرده و از حریف خود امتیاز ارزشمندی گرفتند.



وی ابراز داشت: بازی پایاپای بود ولی چند فرصت خوب را را به راحتی از دست دادیم، ضمن اینکه تساوی در این دیدار خارج از خانه سبب شد تا همچنان بین تیم های بالای جدول رده بندی گروه دوم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در مکان چهارم جدول جایگاه خود را حفظ می کردیم.



کشوری در ادامه با حساسیت بازی های آینده، عنوان داشت: خوشبختانه ما در دیدار هفته سی و سوم میزبان تیم مس کرمان هستیم و می توانیم از امتیاز بازی در خانه در راستای کسب پیروزی و سه امتیاز بازی بهترین استفاده را ببریم.



مصاف صبا با مس و سپاسی در دو هفته پایانی لیگ یازدهم



وی افزود: ما در بازی با مس کرمان به این مهم توجه ویژه ای داریم، ضمن اینکه این مهم واقعا به تیم ما کمک می کند که در دیدار هفته پایانی برابر فجر شهید سپاسی شیراز که اتفاقا در خارج از خانه برگزار می شود، آسان و مطمئن تر بازی کند.



سرپرست تیم فوتبال صبای قم در ادامه با تقدیر از تلاش ها و حمایت های مدیریت باشگاه صبا، تصریح کرد: در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور حمایت های خوبی از سوی مسئولان باشگاه صورت گرفته است و دلگرمی های آنها موجب افزایش انگیزه کادر فنی و بازیکنان تیم صبا شد.



صبای قم در حال حاضر با کسب 48 امتیاز از 32 مسابقه در مکان چهارم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور قرار دارد و در دیدار هفته سی و سوم در روز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه در قم میزبان تیم مس کرمان خواهد بود.

