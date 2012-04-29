بازدید رهبر معظم انقلاب از شرکت کارخانجات داروپخش در آستانه روز کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای ورود به محل شرکت کارخانجات داروپخش، در محل یادمان شهدای کارگر حضور یافتند و با قرائت فاتحه، برای آنان علو درجات مسئلت کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای سپس در سالن استریل تولید داروهای تزریقی و قطره حضور یافتند و با مراحل مختلف تولید، کنترل و بسته بندی این داروها آشنا شدند.

بخش تولید، کنترل و بسته بندی داروهای تزریقی و قطره های استریل چشمی و بینی شرکت تولیدی داروپخش در مدت یکسال و به دست متخصصان داخلی طراحی، ساخته و تجهیز شده است.

از جمله داروهای تولیدی در این بخش، داروی هورمون رشد است که مراحل تولید آن بسیار پیچیده است و فقط در انحصار چند کشور معدود است.

امروز همزمان با بازدید رهبر انقلاب اسلامی از کارخانجات تولیدی داروپخش، اولین داروی تزریقی این مجموعه با نام تجاری انوکساپارین 6000، تولید و روانه بازار شد.

در این دیدار همچنین وزاری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت گزارشی از اهم فعالیتها ارائه کردند.

وحید دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به دستاوردهای کارخانه های تولید دارو با وجود تحریم ها گفت: تحریم ها به عنوان یک فرصت موجب شده است که متخصصان داخلی با عزم جدی در تولید دارو بویژه داروهای با فناوریهای پیشرفته گام بردارند و جمهوری اسلامی ایران به کشور اول در منطقه، در تولید دارو تبدیل شده است.

وی افزود: هم اکنون در کشور 100 کارخانه تولید دارو وجود دارد که 14 کارخانه مربوط به شرکتهای بیولوژیک است. تولید داروهایی که انحصار آنها در اختیار اروپا و امریکا بود و سرمایه گذاری بر تولید داروهای گیاهی و داروهای با فناوری نانو و بیوتکنولوژی بخش دیگری از گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود.

شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دیدار با اشاره به تولید 800 قلم محصول و مواد اولیه دارویی در شرکت کارخانجات داروپخش گفت: این کارخانجات 40 درصد محصولات دارویی کشور را تأمین می کند و محصولات آن به بیش از 50 کشور صادر می شود.

وی تأکید کرد قرار است در سالجاری که سال تولید ملی نامگذاری شده 7 محصول دارویی با فناوری پیشرفته برای درمان سرطان و MS به بازار عرضه شود.

غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در سخنانی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: اتمام 18 هزار طرح نیمه تمام، سرمایه گذاری بر طرحهای اولویت دار، جلوگیری از واردات بی رویه، توسعه صادرات، بهبود فضای کسب و کار، سرمایه گذاری بر فناوری های نوین و بهبود بهره وری از جمله برنامه های این وزارتخانه در سالجاری است.

در ادامه نقدی مدیرعامل شرکت کارخانجات داروپخش گزارشی از تولید داروهای مختلف در این شرکت و برنامه های آینده آن از جمله تولید ماده اولین انسولین در داخل ارائه کرد.

رهبر انقلاب اسلامی سپس در جمع هزاران نفر از کارگران بخشهای تولیدی و صنعتی حضور یافتند و سخنانی بیان کردند.

مشروح خبر بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران و تصاویر تکمیلی متعاقبا منتشر خواهد شد.