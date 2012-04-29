اعطای گواهینامه امنیت به 3500شرکت فناوری اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، صدور پروانه نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات با استناد به سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و مصوبه هیات دولت در تاریخ 7 اسفندماه 87 انجام شد که براساس آن به 5 شرکت فعال در حوزه امنیت فناوری اطلاعات با توجه به احراز صلاحیت به عمل آمده اجازه داده شد تحت نظارت سازمان فناوری اطلاعات و براساس ضوابط اعطا و بهره برداری در ارائه خدمات مشاوره و آموزش سازمان مدیریت امنیت اطلاعات فعالیت کنند.

رئیس هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات امروز یکشنبه در مراسم اعطای نخستین پروانه فعالیت نظام ملی مدیریت امینت اطلاعات (نما) بر سرعت بخشیدن به روند فعالیت شرکتها برای دریافت گواهی نامه مدیریت امنیت اطلاعات - ISMS- تاکید کرد.

علی حکیم جوادی با بیان اینکه چشم انداز و ماموریت نظام امنیت اطلاعات، براساس سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور"افتا" تشکیل شد و با توجه به سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات کشور تعریف شده است، ادامه داد: نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات کشور (نما) عامل پیشران در توسعه ملی مدیریت امینت اطلاعات، خلق کننده ارزش، فراهم کننده فرصتهای عادلانه برای فعالان حوزه مدیریت امینت اطلاعات، مرجع ترویج دانش مدیریت امنیت اطلاعات و مرجع اعتبار بخشی سامانه مدیریت امنیت اطلاعات در منطقه جهت نیل به اهداف چشم انداز 1404 خواهد بود.

وی ماموریت "مرکز نما" که وظیفه اش سیاستگذاری مدیریت، توسعه، اعتبار بخشی مدیریت امنیت اطلاعات با نگرش ملی دانست و تصریح کرد: ارکان نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات پیش تر تدوین و مورد تایید قرارگرفته و براین اساس شورای سیاستگذاری و راهبری "نما" نیز مشخص شده است.

حکیم جوادی با بیان اینکه خدمات مرکز نما از سوی مدیریت مرکز اعتبار بخشی به ارکان دیگر نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات تعیین شده است، گفت: ارائه، ثبت و صدور گواهی انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات ISMS، ارائه پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات در زمینه آموزش، ارائه پروانه فعالیت در نظام ملی مدیریت امنیت اطلاعات در زمینه مشاوره پیاده سازی، ارائه پروانه فعالیت در نظام مدیریت امنیت اطلاعات در زمینه ممیزی و صدور گواهی از جمله خدمات مرکز نما است.

رئیس هیات مدیره سازمان فناوری اطلاعات ایران، در ارتباط با دغدغه های پیشروی کشور در حوزه امنیت با بیان اینکه امنیت در فضای فناوری اطلاعات از دغدغه های کشورهای زیادی است که در این راستا سرمایه گذاریهای بسیاری برای آن صرف می شود، حجم بازار این خدمات در کشور را برای 3500 شرکت و مجموعه عنوان کرد و گفت: این میزان به مرور افزایش می یابد.



حکیم جوادی درباره زمان بندی دریافت گواهینامه ISMS نیز با تاکید برسرعت عمل در اجرای آن گفت: در تلاش هستیم ظرف دو سال آینده به تعداد 3500 شرکت هدف، گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات اعطا کنیم.

به گزارش مهر، با بررسی صلاحیت شرکت‌های متقاضی فعالیت در حوزه مدیریت امنیت اطلاعات، سازمان فناوری اطلاعات امروز به شرکت های خصوصی امن افزار گستر شریف، امن پردازان کویر، پرورش داده ها و نوآوران ارتباطات دوران پروانه خدمات مشاوره و به شرکت پایه ریزان راهکار فراگیر، پروانه خدمات آموزشی اعطا کرد.