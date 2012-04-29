اسماعیل حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: در دیدار تیمهای صنعت نفت آبادان نوین و مهر شهر کرج به دلیل تخلفات تماشاگران و کادر تیم صنعت نفت نوین آبادان و مهر کرج توسط داور مسابقه نیمه تمام اعلام شد که به دلیل تخلفات و رفتار ناشایست تماشاگران تیم صنعت نفت نوین آبادان و اهانت به داور طبق بند یک ماده 22 ، از تیم صنعت نفت نوین آبادان دو امتیاز کسر و به پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد، ضمن اینکه جرایمی برای تیم مهر کرج نیز در نظر گرفتیم.

وی در همین خصوص افزود: پس از رایی که در خصوص اتفاقات دیدار تیمهای پرسپولیس و داماش صادر کردیم که منجر به کسر امتیاز از تیم پرسپولیس شد، این دومین بار است که رفتار ناشایست هواداران یک تیم نسبت به داور باعث صدور حکم کسر امتیاز از آن تیم شده است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد: از این پس به ویژه در دو هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر اگر هواداران یک تیم و یا اعضای آن به داور بازی اهانت کنند و حتی به تیم حریف و هواداران آن توهین کرده و یا در خصوص مسائل مختلف از شعارهای زشت استفاده کنند، تصمیمات سختگیرانه ای درکمیته انضباطی در خصوص رفتار ناشایست آنها خواهیم گرفت که این تصمیمات حتی منجر به کسر امتیاز نیز از تیم ها خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی رای پرونده تبانی و تخلفات در فوتسال اعلام می شود، گفت: در حال حاضر در کمیته انضباطی همچنان در حال رسیدگی و بررسی این پرونده هستیم و به احتمال فراوان شنبه هفته آینده حکم مربوط به آن را صادر خواهیم کرد.