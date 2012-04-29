به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علوی ‌گرگانی ظهر یکشنبه در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری همایش دکترین مهدویت و مسئولان موسسه آینده روشن با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) درباره امامت اضافه کرد: اینکه خداوند زمام اموری مانند مرجعیت و رهبری را در دست فرد یا افرادی قرار می دهد از خود ما نیست و همه به خداوند برگشت می کند و خداوند هم مقدمات آن را فراهم می کند.



وی ادامه داد: خدا را شکر کنید که خداوند این منصب و قدرت و توانایی را به شما داده است تا از خود حوزه و بدون وابستگی به جایی این موسسه را راه اندازی کرده و فعالیت داشته باشید.



توجه به مسائل مهدویت در رسانه‌ها



استاد حوزه علمیه قم با قدردانی از فعالیت‌های موسسه آینده روشن اظهار داشت: من در بخشی از کار شما خلأیی می‌بینم و آن این است که باید روی دکترین مهدویت در رسانه‌های عمومی مانند صدا و سیما بیشتر کار شود زیرا هنوز هم جوانان ما در آشنایی با ائمه تهی دست هستند و باید بیشتر درباره ولایت امامت در رسانه‌ها کار شود.



وی ادامه داد: باید سلسه مسائلی در این باره برای مردم بیان شود و محققان تربیت شده در مراکز حوزوی در این باره برای مردم برنامه داشته باشند.



آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه جوانان حتما نیاز دارند درباره ائمه به خصوص حضرت مهدی بیشتر بدانند افزود: ائمه در دوره خود نمی‌توانستند واقعیت و حقیقت خود را برای مردم بگویند و از طرفی هم نمی‌توانستند مردم را رها کنند؛ ائمه(ع) نتوانستند حقایق آن را طور که می خواهند بگویند زیرا ظرفیت مردمی برای پذیرش آن وجود نداشت و در دوره معاصر غیبت حضرت این موضوع را تشدید کرده است.



جنبه اعتقادی مسئله مهدویت بسیار مهم است



وی با بیان اینکه باوراندن غیبت و ولایت امام زمان(عج) برای جوانان مسئله ای دشوار است تأکید کرد: باید با دادن اطلاعات بیشتر این موضوع تبیین شود و گفته شود که بقای زمین در گرو وجود حجت است زیرا خیلی‌ها پیچ‌ها را رد کرده‌اند اما در پیچ ولایت و امامت گیر کرده‌اند و گرفتار شبهات شده‌اند.



این مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: جنبه اعتقادی مسئله مهدویت بسیار مهم است اینکه بدانیم حالات ما همه در محضر امامت است و امام همه اعمال ما را درک و مشاهده می کند و این موضوع اعتقادی باید برای جوانان تبیین شود.



وی با اشاره به مراحل ابتدایی بیداری اسلامی اظهار داشت: اصول اولیه مبداشناسی و ولایت الهی، مقام نبوت و در مرحله سوم مسئله ولایت در بخش بیدرای اسلامی مورد توجه قرار گیرد زیرا برای مردم منطقه باید ابتدا مسایل اسلامی مانند توحید و نبوت بیان و بعد مقام ولایت تشریح شود.



آیت الله علوی گرگانی با اشاره به تاثیرگذاری هنر در تبیین معارف دینی تاکید کرد: مهدویت در قالب هنرمندانه ای برای اقشار مختلف تبیین شود.