به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امیر رضا اشرفی پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این همایش در روز پنجشنبه هفته جاری در دو نوبت صبح و عصر در سالن اجتماعات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.



وی با اشاره به برنامه های این همایش اظهار داشت: همایش در نوبت صبح با پیام تصویری آیت الله جوادی آملی آغاز می شود همچنین آیت الله مصباح یزدی و حجت الاسلام رجبی، قائم مقام موسسه امام خمینی(ره) در نوبت صبح سخنرانی خواهند کرد.



دبیر اجرایی این همایش اضافه کرد: در نوبت عصر این همایش نیز آیت الله رضا استادی به عنوان سخنران در این همایش حضور دارد همچنین میزگردی با حضور جمعی از قرآن پژوهان در این نوبت برگزار می شود.



وی ادامه داد: میزگرد قرآنی نوبت عصر با حضور حجج اسلام رجبی، علی اکبر بابایی و احمد قدسی برپا می شود.



ارسال 100 مقاله به دبیرخانه همایش



اشرفی با اشاره به استقبال طلاب و دانشجویان از این همایش تصریح کرد: در مجموع حدود 100 مقاله به همایش رسیده است که 45 مقاله به ارزیابی فنی و 12 مقاله به تایید نهایی رسیده است.



وی بیان داشت: هفت مقاله در مجله علمی - پژوهشی قرآن‌ شناخت موسسه و چهار مقاله در مجله معرفت و یک مقاله هم در مجله پژوهش چاپ و منتشر خواهد شد.



دبیر اجرایی همایش مبانی و روش تفسیری علامه طباطبایی با بیان اینکه مجموعه آثار همایش در مجلات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) چاپ می شود اظهار داشت: همچنین مجموعه سه مصاحبه با آیت‌الله مصباح یزدی، سه مصاحبه با حجت‌الاسلام رجبی و یک پرسش و پاسخ مکتوب با آیت‌الله جعفر سبحانی در کتاب گفتگوهای همایش به چاپ خواهد رسید.



دبیر اجرایی همایش با بیان اینکه علاقمندان می‌ توانند مقالات خود را برای چاپ در مجله قرآن‌ شناخت موسسه ارسال کنند اضافه کرد: 6 مقاله از برترین مقالات در دو نوبت صبح و عصر در همایش قرائت می شود.



وی با قدردانی از نهادهای همکار در برگزاری این همایش ادامه داد: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، جامعه المصطفی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی همچنین رادیو معارف در برگزاری این همایش با موسسه امام خمینی(ره) همکاری دارند.

