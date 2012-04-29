دستگیری 3 شکارچی متخلف در طالقان

حشمت الله کشیری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی دریافت گزارش از سوی همیاران محیط زیست مبنی بر تخلف شکار غیر مجاز در ارتفاعات طالقان ضابطین قضایی محیط زیست سریعاً به محل اعزام شدند.



وی گفت: شکارچیان غیر مجاز به محض مشاهده ضابطین قضایی این اداره از محل متواری شدند.



کشیری افزود: ضابطین قضایی اداره حفاظت محیط زیست طالقان در نهایت موفق شدند پس از 5 ساعت تعقیب و گریز متخلفین را دستگیر کنند.



رئیس اداره حفاظت محیط زیست طالقان اظهار داشت: متخلفین که با یک قبضه اسلحه شکاری گلوله زنی اقدام به شکار یک راس بز وحشی (ماده) در فصل زایمان نموده بودند بعد از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.



کشیری در ادامه این گفتگو همچنین با اشاره به هفته زمین پا ک گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طالقان در این هفته با ارائه برنامه های متنوع زیست محیطی سعی در نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست در جامعه کرده است.



وی گفت: اداره محیط زیست طالقان با همکاری اداره آموزش و پرورش طالقان با توزیع بسته های آموزشی در میان دانش آموزان، نحوه حفاظت از محیط زیست را به آنان آموزش می دهد.



کشیری افزود: دانش آموزان مدرسه راهنمایی شهید رجایی شهر طالقان نیز به صورت نمادین به جمع آوری زباله های اطراف دریاچه سد طالقان پرداختند.

