جشنواره فرهنگی ورزشی نواحی مرزی در گنبدکاووس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدرعلی احمدی گفت: به مناسبت همایش ملی توسعه پایدار نواحی مرزی که با رویکرد مرزنشینان در دهه سوم اردیبهشت ماه در مرکز استان گلستان برگزار خواهد شد از سوی بخشدار مرزی داشلی برون نیز جشنواره فرهنگی ورزشی استقبال از همایش یاد شده از اینچه برون و دهستان کرند برگزار می‌شود.

وی در این باره گفت: این همایش ملی با هدف اطلاع رسانی از خدمات و توجه ویژه مسئولان نظام به توسعه نواحی مرزی و آگاهی بخشی به مردم شریف نسبت به برنامه های آتی توسعه این نواحی و به منظور ابراز تشکر مردم منطقه از دست اندرکاران این همایش برگزار می‌شود که در نوع خود برای اولین بار است که به مرحله اجرا در می‌آید.

وی افزود: جشنواره فرهنگی ورزشی ویژه‌ای نیز با محوریت بخشداری و هنگ مرزی و دهیاران منطقه اجرا می‌گردد.

احمدی بیان داشت: با برگزاری این جشنواره فرهنگی ورزشی که در آستانه فصل برداشت گندم و جو نیز برگزار می‌گردد شادی ساکنان نواحی مرزی که در اثر نزولات جوی سالجاری در شادی و شعف و در حال سپاسگذاری از الطاف و نعم الهی هستند مضاعف می‌نماید