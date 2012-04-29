قنبر بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 1386 طرح سیستم هیدرو پونیک که درآن خاک دخالتی ندارد و به جای خاک، گیاه به روش آب قطره ای تغذیه می شود، آغاز شد.

وی اظهارداشت: در این روش هر بوته توت فرنگی حداقل نیم کیلو محصول می دهد و توت فرنگی به روش هیدرو پونیک از نظر طعم، مزه، رنگ و بو همانند توت فرنگی خاکی بوده اما بازار پسندی، اندازه و تولیدآ ن بیشتر از توت فرنگی خاکی است و از اردیبهشت تا اواخر تابستان نیز محصول می دهد.

این مهندس کشاورزی گفت: در این روش ضمن اینکه تولید حداقل برابر توت فرنگی معمولی است ولی در مصرف آب، سوخت، وقت و هزینه های کاشت و داشت صرفه جویی می شود و حتی شهروندان می توانند در بالکن و گلخانه کوچک منازل خود از این روش توت فرنگی تولید کنند.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح 300 میلیون ریال هزینه شده است.