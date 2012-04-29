به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صفری در جلسه ستاد سن غلات که ظهر یکشنبه در سالن سازمان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: با ترویج راه صحیح مبارزه با آفات و بیماریها ضمن افزایش سلامت محصول و محیط زیست باید در جهت افزایش درآمد کشاورزی و بهره برداران نیز تلاش کرد.



وی با اشاره به آغاز مبارزه با سن گندم در اراضی کشاورزی استان قزوین بر دقت نظر و پیش آگاهی و مبارزه سریع و جدی با این آفت در محصول گندم تاکید کرد.



صفری تصریح کرد: مبارزه با آفات و بیماریها اصل مهم در حفظ نباتات است که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشیم.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین یادآورشد: برای این مبارزه باید نقشه پراکنش آفت و بیماریها تهیه و با همکاری با سایر بخش ها و استانهای همجوار با این نوع آفت مبارزه کرد.



این مسئول با اشاره به تعیین استان قزوین به عنوان پایلوت تولید محصول سالم و ارگانیگ، خواستار مشارکت بیشتر کشاورزان برای تولید محصول سالم شد.



صفری ارتقاء دانش فنی در حوزه سازمانی و بخش خصوصی را برای مبارزه با آفت و بیماریهای بخش کشاورزی ضروری دانست و گفت: باید از توان متخصصان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف برنامه استفاده کرد که خوشبختانه حرکت های خوبی در این زمینه انجام شده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: هر محصول که از نظر اقتصادی در ردیف سبد تولیدات بخش کشاورزی استان محسوب می شود باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.



وی در پایان خواستار تدوین پروتکل همکاری بین دستگاهی برای مبارزه با سن گندم در استان شد.



ربانی معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین هم گفت: در حال حاضر مبارزه با سن مادر گندم به پایان رسیده و عملیات مبارزه با پوره این آفت آغاز شده است.