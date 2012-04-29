به گزارش خبرنگار مهر، حسن پسندیده ظهر یکشنبه در کارگاه آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران در دانشگاه محیط زیست کرج افزود: وجود قوانین و مقررات در خصوص مسائل زیست محیطی به تنهایی کافی نیست و باید آگاهی های لازم نیز به مردم در این خصوص داده شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: آنچه تکمیل کننده قوانین و مقررات یادشده است، ارتقای سطح آگاهی های افراد و فرهنگسازی در خصوص مسائل زیست محیطی است و این امر، اهمیت فراوانی دارد.

این مسئول گفت: لازم است اطلاعات و آگاهی های افراد در خصوص اهمیت محیط زیست و تاثیرات توجه به این امر، افزایش یابد تا آنها بیش از پیش به این اهمیت پی ببرند و به آن توجه داشته باشند.

محیط زیست به عنوان یک امر مهم مدیریتی و تاثیرگذار مطرح است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: امروزه امر حقوق محیط زیست به عنوان یک امر بسیار مهم مدیریتی و تاثیرگذار مطرح است و توجه به این امر، آثارز مطلوبی به همراه دارد.

پسندیده افزود: البته همانگونه که گفته شد، وجود حقوق و قوانین و مقررات در این خصوص به تنهایی کافی نیست و باید اطلاع رسانی و فرهنگسازی نیز انجام شود.

وی گفت: دستگاه ها و بخشهای ذیربط در برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی زیست محیطی دهیاران که امروز در دانشگاه محیط زیست کرج برگزار شده، همکاری داشته اند.

محیط زیست، یک بستر حیاتی مهم است

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز ادامه داد: محیط زیست، یک بستر حیاتی بسیار مهم است که این امر، ضرورت توجه به فعالیتهای زیست محیطی و حفاظت در این خصوص را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول افزود: محیط زیست، یک نعمت الهی است و باید از این نعمت به بهترین نحو استفاده و از آن حفاظت کنیم که این امر، اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.