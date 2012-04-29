باید به افراد پشت پرده پرونده توجه شود

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه در جریان هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی "ط - ن" در ادامه دفاعیاتش گفت: 17 ال سی به جای بدهی ها به ما دادند. همچنین مه آفرید گفت که یک میلیون شمش گرفته است و خودش آن را فاکتور کرده است. البته من نمی دانستم فاکتورها جعلی است. پایان سال نیز 300 هزار تن فاکتور و برنامه به ما داد.تخلف گروه ملی فولاد را فقط 2 یا 3 نفر می دانستند.

قاضی در ادامه از متهم پرسید که اگر اطلاعی از موضوع نداشتید چگونه قرار گذاشتید که از این گروه میلیاردی پول بگیرید که متهم در پاسخ گفت: طی 3 سال 7 میلیارد و 200 میلیون تومان این گروه پول به ما داد که این پول ها را در 5 کیف و مابقی رادر کیسه به ما داد. این پول را بابت یک درصد تمام شده به ما واگذار کردند که به حساب خودم وارد نشد. با گروه ملی حدود 600 میلیارد معامله داشتیم که 7 میلیارد در برابر آن هیچ بود.

مدیر عامل شرکت خدمات عمومی فولاد ادامه داد: من نقد خریداری می کردم و به صورت مدت دار به مه آفرید می فروختم زیرا به این صورت سود بیشتری می گرفتم. ما با گروه فولاد فقط در فولاد کار نمی کردیم و در بانک ها یا شرکت هایش حضور نداشتیم. بهتر است آقای قاضی به پشت پرده ها توجه کنید.

قاضی سراج نیز در پاسخ به متهم گفت: به پشت، جلو و وسط پرده توجه داریم.

متهم افزود: من رئیس یک خیریه هستم. 2 برادرم نیز شهید شده اند پس نماینده دادستان مانند یک مجرم حرفه ای من را خطاب قرار ندهد.