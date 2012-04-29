به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان دیر اظهار داشت: متاسفانه شاهد تاخیر بسیار زیادی در اجرای برخی پروژه‌ها در سطح شهرستان هستیم که مدیران استانی باید توجه بیشتری به تسریع در اجرای این پروژه‌ها داشته باشند.

وی خواستار نظارت و کنترل بیشتر این پروژه‌ها از سوی مدیران کل استانی شد و ادامه داد: برخی از پروژه هایی که باید در مدت زمان شش ماه به پایان برسد، بدلیل عدم نظارت مدیران آنها تا دو سال بطول می‌انجامد.

فرماندار دیر اضافه کرد: استان بوشهر دارای 9 شهرستان است که مدیران کل استان باید بدون توجه به بعد مسافت به همه آنها سرزده و از پروژه‌های خود بازدید کنند و نسبت به آن بی توجه نباشند

بحرانی با انتقاد از بی‌توجهی‌های صورت گرفته از سوی برخی از مدیران بیان کرد: گلایه شدید خود از این مدیران را به اطلاع استاندار و معاونان وی رسانده‌ام و بارها از این بی توجهی انتقاد کرده‌ام.

فرماندار شهرستان دیر تصریح کرد: هنوز اعتباراتی که در کمیته برنامه‌ریزی سال گذشته با پیگیریهای بسیار زیاد برای احداث یا تکمیل پروژه‌های این شهرستان مصوب شده تخصیص پیدا نکرده و عملیاتی نشده است.

بحرانی در پایان اظهار امیدواری کرد: مدیران استان در روزهای آتی نسبت به شهرستانهایی که از مرکز استان فاصله دارند توجه بیشتری کرده و توجه خود را معطوف به تمام نقاط استان کنند.