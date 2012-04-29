بودجه ساخت ضلع شرقی حرم حضرت معصومه(س) افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه بررسی طرح توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) در سخنانی اظهار داشت: این پروژه از اهمیت و حساسیت ویژه ای در سطح ملی برخوردار است.



وی با بیان اینکه اعتبارات ساخت ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه(س) امسال افزایش قابل توجهی یافته است اظهار داشت: روند توسعه ضلع شرقی حرم با شتاب بیشتری در سال جاری ادامه خواهد یافت و با همت و تلاش مجموعه دست اندرکاران بخش عمده ای از اراضی محدوده طرح تملک شده و باقی مانده اراضی باید هرچه سریعتر تملک و عملیات اجرایی آن با سرعت پیگیری شود.



استاندار قم خواستار مشارکت هرچه بیشتر دستگاه های اجرایی استان برای به ثمر رسیدن این پروژه مهم شد و گفت: امیدواریم فاز اول این پروژه اوایل سال آینده به بهره برداری برسد.



وی همچنین روند اجرای پروژه بازسازی مصلی را مورد توجه قرار داد و گفت: با توجه به کمبودها و نیاز جدی شهر قم به زیرساخت های فرهنگی، این پروژه که متاسفانه سالهای متمادی بر زمین مانده است، باید هرچه سریعتر آماده و تجهیز شده و در اختیار شهروندان قرار بگیرد.



راه قم - جعفریه در نیمه اول سال جاری به بهره برداری می رسد



استاندار قم همچنین در بازدید از روندعملیات اجرایی دو بانده کردن راه قم - جعفریه از بهره برداری این پروژه در نیمه اول سال جاری خبر داد.



حجت الاسلام محمد حسین موسی پوردراین بازدید با اشاره به مختصات فنی این پروژه اظهارداشت: عملیات اجرایی فازاول این طرح به طول 14 کیلومتر حدفاصل قم تا کاروانسرای سنگی سال گذشته آغاز شد.



وی با بیان این که عملیات خاک برداری، تعریض و و زیرسازی این محور در حال انجام است گفت: اولین مرحله آسفالت ریزی پروژه در اوایل خردادماه انجام می شود.



استاندار قم از اتمام کل عملیات اجرایی فاز اول پروژه تا نیمه اول امسال خبر داد و افزود: برای این که طرح در موعد مقرر به بهره برداری برسد لازم است تا کار در سه شیفت و با سرعت قابل قبولی پیگیری و عملیات شود.



حجت الاسلام موسی پور محور قم - جعفریه را از جمله مسیرهای پرتردد و حادثه خیز استان برشمرد و با اشاره به اهمیت حیاتی این پروژه تصریح کرد: دو بانده شدن این راه علاوه بر روان سازی ترافیک این محور در کاهش حوادث جاده ای نیز بسیار مؤثر خواهد بود.

