به گزارش خبرنگار مهر، این همایش هفتمین همایش معاونان فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران است که در سال جاری با عنوان " تبلیغ،‌ تربیت در عصر رسانه" ویژه معاونان فرهنگی مدارس علمیه سطح دو که از سال 86 مشغول به فعالیت شده‌اند، واحدهای آموزشی سطح سه و مدیریت‌های استانی برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این همایش 31 اردیبهشت‌ماه تا اول خردادماه و مکان آن در محل مدرسه علمیه جامعه‌الزهرا(س) قم خواهد بود.

گردهمایی معاونان فرهنگی حوزه‌های علمیه خواهران هر سال برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این همایش اعتلای سطح بینش معاونان فرهنگی نسبت به اهمیت و شیوه های تبلیغ در رسانه و همچنین رسالت خطیر حوزه های علمیه در این عصر است. همچنین بالابردن سطح اطلاعات و آگاهی آحاد مردم و شیوه‌های مصونیت بخشیدن جامعه به ویژه جوانان از عوارض مخرب رسانه‌ها از دیگر اهداف این همایش برای فرهنگ‌سازی ویژه حوزه‌های علمیه اعلام شده است.