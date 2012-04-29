پاسداران و بسیجیان باید در راستای حفظ آرمان‌ های شهدا کوشا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهان و کارکنان سپاه سلمان و نیروهای بسیجی سیستان و بلوچستان به مناسبت گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی اظهار داشت: وظیفه اصلی مسئولان عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله سپاه بصیرت افزایی در بین اقشار مختلف جامعه است.

وی گفت: ترویج حضور در مجامع دینی و مذهبی جزو وظایف کارکنان عقیدتی سیاسی است که با فرماندهان نظامی همچون دو بال قوی و نیرومند بتوانند جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه واقعی خود در دنیا برسانند.

وی افزود: رسالت مهم و سنگین دیگری که بر دوش مسئولان عقیدتی سیاسی نهاده شده نشان دادن راه صحیح با استفاده از الگوپذیری از استاد شهید مطهری و پرداختن به جنبه ‌های روحانی و معنوی در تشکیلات است.

وی افزود: فرماندهان نیروهای مسلح نیز باید با بسترسازی های نظامی همگام با مسئولان عقیدتی افرادی آماده از لحاظ جسمی و معنوی برای مقابله با هر گونه توطئه دشمنان تربیت کنند.

حجت الاسلام برهان باقری مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه شهید مطهری خورشیدی است که حتی بعد از شهادتش حرارت و نورانیت او کاسته نشده، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همواره با پیروی از فرمایشات فرماندهی کل قوا رهبر معظم انقلاب و الگو قرار دادن آثار شهید مطهری در تلاش برای حرکت در مسیر الهی و جلوگیری از انحراف است.