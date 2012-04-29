به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اکبرطاهایی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح پل الغدیر ساری افزود: فلسفه وجودی دولت خدمت رسانی به شهروندان است.



وی افزود: با اقداماتی که دولت انجام داده نیروگاه تولید برق توسط زباله با ختصاص بودجه به این طرح باید هرچه سریعتر عملیاتی تا مشکل زباله و پسماند مرکز استان رفع شود.



استاندار مازندران با بیان اینکه مرکز استان به عنوان پیشانی و مظهر هر استانی است افزود: مسئولان دستگاههای اجرایی، شورای شهر و شهرداری باید اهتمام بیشتری به مرکز استان داشته باشند.



طاهایی، پروژه موزه ساری و تبیل مسجد تاریخی فرح آباد به موزه مشاهیر و مفاخیر عالمان برجسته استان، پروژه پل داراب را از طرح های در دست اقدام این ساری دانست.

وی از مسئولان شهرداری و شورای شهر خواست در گل آرایی و احداث فضای سبز که مظهر برجستگی شهرها بوده اهتمام بیشتری کنند.



استاندار مازندران، پروژه پارک در دست اقدام کوی اتحاد ساری را یکی از نیازهای ضروری مردم منطقه عنوان کرد و افزود: شهروندان ومسولان شهر درحفظ و نگهداری فضای سبز تلاش بیشتری داشته باشند.



وی گفت: کسبه سطح شهر برای زیبایی فضای شهر به رنگ آمیزی درب و مغازه خود اقام کرده و یک گلدان گل برای ایجاد فضای سبز در جلوی واحد کسبی خود نگهداری کنند.



طاهایی با بیان اینکه مازندران در سالجاری میزبان بیش از 16 میلیون نفر مسافر بوده است افزود: با ایجاد زیرساخت ها مسافران وگردشگران زیادی به استان عزیمت می کنند.