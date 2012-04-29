به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی تیراندازی معلولان ترکیه با حضور 25 کشور از فردا آغاز و تا 16 اردیبهشت ادامه پیدا می کند. رقیه الله کرمی، مربی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان، در این خصوص گفت: در این رقابت ها برخی از رقیبان اصلی ایران در پارالمپیک نظیر کشورهای آلمان، انگلستان، روسیه و کره حضور دارند و این فرصت مناسبی برای محک زدن آمادگی ملیپوشان است.
وی در ادامه افزود: در مسابقات ترکیه ملی پوشان ما در دو ماده تپانچه بادی و Fallin Target در کلاس SH1a شرکت میکنند و امیدواریم که این فرصت به دست آمده سبب آمادگی بیشتر ملی پوشان برای حضور در رقابت های لندن شود.
ساره جوانمردی و عالیه محمودی برای حضور در رقابت های جام جهانی تیراندازی ترکیه بامداد دوشنبه تهران را ترک می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی تیراندازی معلولان ترکیه با حضور 25 کشور از فردا آغاز و تا 16 اردیبهشت ادامه پیدا می کند. رقیه الله کرمی، مربی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان، در این خصوص گفت: در این رقابت ها برخی از رقیبان اصلی ایران در پارالمپیک نظیر کشورهای آلمان، انگلستان، روسیه و کره حضور دارند و این فرصت مناسبی برای محک زدن آمادگی ملیپوشان است.
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