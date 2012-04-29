به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های جام جهانی تیراندازی معلولان ترکیه با حضور 25 کشور از فردا آغاز و تا 16 اردیبهشت ادامه پیدا می کند. رقیه الله کرمی، مربی تیم ملی تیراندازی جانبازان و معلولان، در این خصوص گفت: در این رقابت ها برخی از رقیبان اصلی ایران در پارالمپیک نظیر کشورهای آلمان، انگلستان، روسیه و کره حضور دارند و این فرصت مناسبی برای محک زدن آمادگی ملی‌پوشان است.



وی در ادامه افزود: در مسابقات ترکیه ملی پوشان ما در دو ماده تپانچه بادی و Fallin Target در کلاس SH1a شرکت می‌کنند و امیدواریم که این فرصت به دست آمده سبب آمادگی بیشتر ملی پوشان برای حضور در رقابت های لندن شود.