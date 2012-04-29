سردار ابراهیم قائد رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: انتخابات مظهر مردم سالاری، آزادی و حضور گسترده مردم در آن، عامل پیشبرد نظام در حرکت رو به جلو است.

وی اظهارداشت: انتخابات عرصه و میدانی برای مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود است که در شرایط کنونی هم برای نظام و هم دشمنان نظام مهم تلقی می شود.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه در طول انقلاب اسلامی به طور نسبی در هر سال یک انتخابات برگزار شده است، گفت: این افتخار مختص جمهوری اسلامی است و دشمنان انقلاب به دنبال تحت الشعاع قرار دادن این موضوع هستند.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری افزود: انتخابات یک فریضه است که همگی باید خود را موظف به شرکت در آن بدانند و شرکت نکردن در انتخابات خواسته دشمنان انقلاب اسلامی است.

قائد رحمتی به تعیین سرنوشت ملت در انتخابات اشاره کرد و اظهارداشت: به فرموده مقام معظم رهبری با هر انتخابات خون جدیدی در رگهای انقلاب جاری می شود.

وی با اعلام اینکه پیشرفتهای ایران مایه امید و شادمانی مردم و یاس دشمنان است، متذکرشد: دشمنان که پیروزی های ملت ایران را بر نمی تابند تلاش می کنند تا از حضور مردم در انتخابات بکاهند و این بار نیز مشارکتی که در انتخابات از سوی مردم به نمایش گذاشته خواهد شد نشان از اقتدار انقلاب به عنوان الگوی حکومت اسلامی برای آزادگان جهان خواهد بود.

فرمانده پلیس گیلان در تحلیل نقش مشارکت مردم در انتخابات و تاثیر آن بر کشور و اقدامات دشمن یادآورشد: حضور گسترده و پر شور مردمی در انتخابات جایگاه انقلاب اسلامی را بالا برده و نقش ایران را به عنوان ام القرای جهان اسلام افزایش می دهد.