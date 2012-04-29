  1. استانها
  2. گلستان
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۸:۲۳

جوان شورابی:

هشت هزار مسکن خودمالکی در گلستان آماده بهره بردرای است

هشت هزار مسکن خودمالکی در گلستان آماده بهره بردرای است

کلاله - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: هشت هزار و 467 واحد مسکن مهر خود مالک هستند که در شهرهای بیشتر و کمتر از 25 هزار نفر جمعیت واقع شده اند و آماده بهره برداری‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح ها افزود: 9 هزار و 679 واحد مسکن مهر دولتی و خود مالکی با اعطای بیش از پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات بهره برداری می شود.

وی اظهار داشت: پروژه ملی مسکن مهر 99 ساله در 187 هکتار از اراضی گلستان اجرا شد و اکنون با حمایت دولت در بخش مسکن و همت مسئولان استان شاهد افتتاح بخشی از آن در استان هستیم.

وی ادامه داد: از مجموع واحدهای مسکن مهر دولتی که به یکهزار و 212 واحد بالغ می شود، 246 واحد در شهر کلاله، 174 واحد در تقی آباد گنبد کاووس، 90 واحد در شهرستان بندرگز، 127 واحد در سیمین شهر، 195 واحد در گمیشان ، 220 واحد در فاضل آباد ، یکصد واحد در گالیکش و 60 واحد در مراوه تپه آماده بهره برداری و افتتاح است.

این پروژه ها قرار است فردار با حضور رئیس جمهوری افتتاح شود.

کد مطلب 1588610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها