الله بخش حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر از هماهنگی برای فعالیت صندوقهای حمایتی از هنرمندان، ورزشکاران و نخبگان خبر داد و ضمن ابراز قدردانی از زحمات اعضای هیأت امناء صندوقها، اظهار داشت: در سال جاری با تدبیر و درایت اعضا، فعالیتهای حمایتی صندوقها ارتقا و با تحت پوشش گرفتن تعداد بیشتری از اقشار عضو صندوق، در زمینه شکوفائی استعدادهای جوانان شهرستان سهم بیشتری را ایفا کنیم.

وی افزود: با برگزاری جلسات این صندوق مقرر شده است که طی مدت یک ماه درخواستهای وارده به تمامی صندوقها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به معرفی متقاضیان واجد شرایط به مؤسسات قرض الحسنه برای دریافت وام اقدام لازم انجام شود.



این مسئول عنوان کرد: همچنین مقرر شد جلسات مشترک افراد خیر مد نظر هیئت امنا برای حمایت از صندوقها در محل فرمانداری و با پیگیری اعضاء هیأت امناء تشکیل تا زمینه تشویق بیشتر خیرین برای کمک به تأمین منابع صندوقها فراهم آید.



حبیبی بر ارسال گزارش عملکرد ماهیانه صندوقها به فرمانداری تاکید کرد و خواستار توجه مسئولان مربوطه به این مهم شد.