به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از افزایش دو برابری تولید محصولات سبز و ارگانیک در استان خبر داد و گفت: مصرف بی رویه از کودها و سموم شیمیایی سبب بروز مشکلات زیست محیطی متعددی همچون آلودگی آبهای زیرزمینی، برهم خوردن تعادل اکوسیستمی و در نهایت به خطر افتادن سلامت جامعه و افزایش برخی بیماریها می شود.

مهرزاد خرد بیان کرد: نمایان شدن آثار و پیامدهای زیانبار ناشی از مصرف بیش از حد سموم و کود باعث شده که در حال حاضر کیفیت محصولات کشاورزی اهمیت زیادی پیدا کند و برنامه ریزیها به سمت تولیداتی سالم و با حداقل استفاده از سموم و آفت کشها و ... گرایش یابد.

وی با بیان اینکه در کشاورزی سبز می توان استفاده از کودها و سموم را به حداقل رساند، اظهار داشت: در این نوع کشت از آنجا که کودهای آلی و کمپوست مصرفمی شوند و با آفات نیز بصورت بیولوژی مبارزه می شود، ضمن تقویت خاک و حفظ ریزمغذی ها نیازی به مصرف سموم و کودهای شیمیایی نیست و یا به حداقل می رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس کاهش هزینه های تولید را از دیگر مزایای مثبت تولید محصول سبز خواند و گفت: کشاورزی سبز با اکولوژی نیز هماهنگ است و با تثبیت بافت خاک، حفظ چرخه آب و مواد غذایی سبب کمترین آلودگی در زمین می شود.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود از افزایش دو برابری تولیدات محصولات سالم در فارس نیز خبرداد و اظهار داشت: در سال گذشته از 56 هزار هکتار مزارع و باغهای استان فارس 100 هزار تن محصول سبز زراعی ، باغی و گیاهان دارویی برداشت شد و در حالیکه این رقم در سال 89 حدود 40 هزار تن در سطح 23 هزار هکتار بوده است.

خرد ارائه بسته های تشویقی، توجه به توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی را علت افزایش تولید و سطح زیرکشت محصولات ارگانیک عنوان کرد.

ایجاد شغل برای11 هزار و 725نفر با واگذاری زمین

مدیر امور اراضی استان فارس از ایجاد شغل برای11 هزار و 725نفر با واگذاری دو هزارو 345هکتار اراضی خبر داد.

عبدالعلی کریمی گفت: فروش و اجاره دو هزار و 345 هکتار زمین درآمد 25 میلیارد ریالی برای دولت داشت.

وی ادامه داد: در سال گذشته 294 هکتار زمین به اجرای طرحهای زراعی، 89 هکتار به منظور احداث باغ، 260 هکتار به منظور طرحهای کشاورزی همچون دامداری، مرغداری، گلخانه و طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و 1702 هکتار برای طرحهای صنعتی، خدماتی، گردشگری و ایجاد شهرک های صنعتی واگذار شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از موارد مشکل ساز در حوزه زمین در سطح استان فارس اشاره کرد و گفت: حل و فصل مشکلات زارعین صاحب نسق که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی صاحب ملک و زمین شدن هستند همواره دردسر ساز بوده و سبب ایجاد چالشهایی شده است.

وی ادامه داد: اگر چه اجرای این قانون به 48 سال قبل بر می شود ولی هنوز در خصوص نحوه اجرایی آن شاهد شکایاتی از زارعین و حتی مالکین رقبات مشمول اصلاحات ارضی هستیم که شورای اصلاحات ارضی این مدیریت موظف به رسیدگی آن است.

کریمی تصریح کرد: در سال گذشته 411 هکتار اراضی مشمول اصلاحات ارضی تعیین تکلیف شد و اسناد آن به ذی نفعشان تسلیم شد که در سالجاری هم این موضوع با جدیت لازم دنبال خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی شیراز از مراکز علمی آموزشی برتر منطقه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در جلسه آشنایی با هشت نفر از منتخبان مردم فارس در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ارتقای مراکز، تجهیزات و نیروی انسانی مراکز بهداشتی و درمانی را از مهمترین درخواستهای غیر کارشناسی شده مردم استان فارس ذکر کرد.

محمد هادی ایمانیه در این جلسه گفت: مردم استان از نمایندگان خود درخواستها و انتظاراتی دارند که در حوزه سلامت علاوه بر موارد ذکر شده، می‌توان به شبانه روزی نمودن مراکز روزانه، تأمین آمبولانس، استخدام و انتقال نیروها و تخفیف هزینه های درمان و دارو اشاره کرد که این درخواستها بدون بررسیهای کارشناسانه است.

وی همچنین از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی خواست تا نسبت به اصلاح قوانین مالیاتی با توجه به ناعادلانه بودن دریافت مالیات از پزشکان اقدام کنند.

دکتر ایمانیه ابراز امیدواری کرد با همراهی و پیگیری نمایندگان مردم، شاهد خدمات رسانی بیشتر در همه عرصه‌ها و به ویژه بهداشت و درمان به مردم باشیم.

نمایندگان منتخب مردم فارس در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان خود دانشگاه علوم پزشکی شیراز را نه تنها به عنوان یکی از دانشگاه های برتر کشور بلکه از مراکز علمی آموزشی برتر منطقه دانستند و حفظ و ارتقای جایگاه این دانشگاه را خواستار شدند.

ساخت و توسعه شهرک سلامت، توسعه رشته های جدید دانشگاه، اصلاح طرح سطح بندی خدمات درمانی با توجه به نیازها و تغییرات جدید منطقه ای، توریسم درمانی، حضور متخصصان بومی شهرستانهای استان در این مناطق و ... نیز از درخواستهای نمایندگان حاضر از مسئولان دانشگاه بود.