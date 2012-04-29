به گزارش خبرنگار مهر، امیر خراسانی پیش از ظهر روز یکشنبه در جلسه هیئت نابینایان استان سمنان در محل دفتر جلسات اداره کل بهزیستی با بیان این مطلب که بیش از20 فعالیت ورزشی در هیئت ورزشی نابینایان این استان انجام می گردد، گفت:در سطح استان 243 نابینا داریم.

وی با بیان اینکه حدود 45 نفراز این افراد زیر 40سال می باشند اظهار امیدواری کرد، با سرمایه گذاری از طرف مسئولان، شاهد توانمند شدن هرچه بیشتر این ورزشکاران در حوزه ورزش باشیم.

خراسانی افزود: طبق سفارشات رهبر معظم انقلاب به ورزش جوانان، جوان خوب جوانی است که با ورزش تهذیب نفس نماید.

مدیر کل بهزیستی استان سمنان همچنین درخصوص مسکن و اشتغال ورزشکاران نابینا افزود: با پیگیریها و تمهیدات اتخاذ شده در مورد مسکن و اشتغال این عزیزان تلاش می کنیم و امیدواریم که بتوانیم مشکلات پیش روی را حل نماییم تا کلیه نابینایان بتوانند در حوزه ورزشی برای جامعه افتخار بیافرینند.

دبیر هیأت ورزش نابینایان استان سمنان نیز در این جلسه، با اشاره به حضور مؤثر سازمان بهزیستی در زمینه فرهنگی و ورزشی نابینایان، گفت: نابینایان عزیز باید باور کنند که می توانند بدون آنکه منزوی شوند در جامعه فعالیت داشته باشند.

مجید غایبی ضمن تاکید بر اینکه ما در سطح شهر امکانات خوبی داریم، اظهار داشت: می توانیم با ساماندهی بهتر از این امکانات استفاده نماییم.

وی در پایان افزود: در خصوص امور رفاهی و درمانی، این ورزشکاران می توانند از تخفیف درمانی استفاده کنند.