عموزاده سکاندار کتابخانه های استان سمنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گرامی که بیش از هفت سال مدیریت کتابخانه های عمومی استان سمنان را بر عهده داشت طی مراسمی که روز یکشنبه با حضور مسئولان و جمع کثیری از فرهنگیان این استان که در محل اداره کل کتابخانه های استان برگزار شد، سکان هدایت را به دست امیر علی عموزاده سپرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان در این مراسم گفت: باید در عرصه فرهنگ تلاش کرد.

علیرضا خلخالی با بیان اینکه کتاب و کتابخوانی یکی از مباحث مهم فرهنگ تلقی می شود افزود: توسعه کتاب و کتابخوانی نشان دهنده رشد مردم جامعه است.

وی همچنین اضافه کرد: استان سمنان از جایگاه مطلوبی در عرصه کتاب و کتابخوانی در کشور بر خوردار است.

استان سمنان سرآمد کشور در عرصه های فرهنگی و آموزشی

خلخالی با اشاره به این مطلب که سمنان از استان های سرآمد کشور در عرصه های فرهنگی و آموزشی است، اظهار داشت: خوشبختانه در استان سمنان حوزه های فرهنگی تعامل خوبی با یکدیگر دارند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان حوزه آموزش و پرورش را عامل مهمی برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی دانست.

36پروژه مهر ماندگار در استان سمنان افتتاح می شود



خلخالی همچنین از مسئولان آموزش و پرورش خواستار جذب دانش آموزان در زمینه ارتقای کتابخانه و کتابخوانی شد.

وی با بیان اینکه 36پروژه مهر ماندگار در استان سمنان در اردیبهشت سال آینده افتتاح می شود گفت: کتابخانه مرکزی سمنان نیز با هفت هزار مترمربع زیربنا جز پروژه مهر ماندگار است.

تعداد اعضای کتابخانه های استان سمنان 10 درصد رشد داشته است

مدیر کل سابق کتابخانه های عمومی استان سمنان نیز در ادامه این مراسم گفت: در سال 90 تعداد اعضای کتابخانه های عمومی استان سمنان 40 هزار و 413 نفر، بوده است که نسبت به سال قبل از آن 10 درصد افزایش داشته است.

علی اکبر گرامی تصریح کرد: استان سمنان دارای 50باب کتابخانه عمومی با 18هزارو 980متر مربع است.

وی با بیان اینکه تمام کتابخانه های این استان مجهز به نرم افزارهای نوین و اینترنت پرسرعت هستند، اظهار داشت: در بیشتر شهر های این استان انجمن کتابخانه عمومی تشکیل شده است.

خوشبختانه نگاه مسئولان استان سمنان فرهنگی است

معاون امور استان ها و مجلس نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: خوشبختانه نگاه مسئولان استان سمنان فرهنگی است.

محمد جواد سادات فاطمی با بیان اینکه اگر دوره مدیریتی در جهت حاکم کردن معارف اسلامی باشد فرد سربلند از آزمایش الهی خود بیرون می آید گفت: اگر خلاف خواست خداوند حرکت شود پاسخ دادن آن کار آسانی نیست.

ایجاد یک هزار ایستگاه مطالعه در کشور

وی از ایجاد یک هزار ایستگاه مطالعه در کشور خبر داد و افزود: قفسه ها دارای 15 عنوان کتاب با هدف توسعه مطالعه عمومی برای اولین بار در مراکز پر جمعیت و پر تردد شهرها نصب می شود.

سادات فاطمی با بیان اینکه این طرح تا دو ماه آینده در کشور اجرا می شود اظهار داشت: مردم می توانند در همان مکان از این کتاب ها استفاده نمایند یا به صورت امانت به منزل برده و پس از خواندن، کتاب ها را به قفسه بر گردانند.

وی از ایجاد هفت کتابخانه مرکزی در کشور خبر داد و عنوان کرد: امیدواریم 10 کتابخانه دیگر راکه بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و سمنان هم جز آنهااست تا پایان امسال به بهره برداری برسانیم.

در پایان این مراسم از زحمات علی اکبر گرامی قدردانی و امیر علی عموزاده برای مدیریت معرفی شد.